韩国称G20未支持日本量化宽松政策--彭博

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约2月19日 - 彭博周二报导称，韩国表示，尽管G20没有在上周末的会议上因日本激进的货币和财政政策而单独提到该国，但这并不代表G20认可日本的量化宽松政策。日本的量化宽松政策导致日圆贬值，引发争议。

韩国财政部官员Choi Hee Nam在新闻发布会上表示：“莫斯科G20会议传递出的信息不应被理解为各国领导人支持日本的量化宽松政策。G20也没有正式反对日本的政策，但该话题非常具有争议性。”

日圆兑韩元 在过去六个月中已下滑逾20%，这对与韩国制造商竞争的日本出口商是个极大利好。(完)