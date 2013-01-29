（更正）G20会议料将不会对日本压低日圆的做法施压

(倒数第六段,译文有误,应为:"对于做出这种暗示是否明智,可能会有所讨论."非:"如果这是明智的建议,可能会展开一场讨论.")

路透布鲁塞尔/莫斯科1月28日 - 20国集团(G20)官员表示,全球经济决策高层下月开会时,料将讨论日本的新货币政策影响日圆贬值的程度,但应该不会称此为货币竞贬.

G20成员国的财长及央行领袖等高层,将于2月15-16日在莫斯科开会.俄罗斯为2013年轮值主席国.

美国、英国、欧洲央行以及日本均诉诸非传统货币手段来振兴经济,这类政策的外溢效应以及对汇率的影响肯定将是G20会议的议题.

"当本币为储备货币的国家试图通过货币政策来稳定自身经济时,可能会导致货币战争,"俄罗斯G20特使Ksenia Yudayeva对路透说.

"这在G20已经有广泛讨论,但迄今尚无解决之道.我认为还需要更多的讨论,"她在1月17日说.

不过在G20会议中,日本料将不会被单独挑出来讨论.

"日本不会是焦点,"一位参与筹备G20莫斯科会议的官员说."你不能主张说日本是在竞贬货币."

不过G20官员称,日圆下跌也可能被视为是在2012年估值过高的结果,当时投资者因担忧欧元区命运,寻求欧元的替代品.

既然目前市场对欧元的信心回归,资金自然会流出日圆并涌向欧洲.

财政高层可能对上周四日本内阁副大臣西村康稔发表的声明展开讨论.西村康稔当时表示,日圆跌势并未结束,美元/日圆在100水准无需担忧.

这名G20官员表示,"对于做出这种暗示是否明智,可能会有所讨论."

"新兴市场经济体表示,美国、英国、日本和欧洲央行采取的量化宽松和非常规措施对资本流动和大宗商品价格造成明显的溢出效应,这引发了美国和欧洲央行的强烈辩驳,"该G20官员表示.

他称,"我们准备分析溢出效应,但倘若你看看IMF对此已经做过的分析,会发现并无强有力证据说明量化宽松对资本流动和大宗商品价格的波动有强烈影响."

该G20官员表示,G20财政高层因此可能维持在11月5日墨西哥会议声明中的外汇政策立场.

莫斯科会议传达的整体讯息或许十分谨慎乐观.

一名G20官员称,"主要的讯息将是自上次(在墨西哥)会晤以来,全球经济的尾部风险已明显消退...但发达和新兴经济体均表现疲弱,因此我们将关注是否需要进一步采取行动,并且我们承诺会协调政策".(完)

(编译 李婷仪/王翔琼; 审校 张荻/石冠兰)

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