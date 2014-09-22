法国财长称G20成员国计划建立一项法律框架 以遏制避税行为

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透澳洲凯恩斯9月21日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周日表示，20国集团(G20)正在制定计划，准备建立一项法律框架，改善国家之间的信息交流，打击避税行为。
他在澳洲凯恩斯举行的G20会议结束时表示，已有47个国家同意在2017年之前交换信息，另有八个G20成员国以及新西兰也将在2018年之前加入。
他表示，将对14个透明度不够的国家进行施压，但他没有点这些国家的名。
“我们计划建立一个标准，能够迅速融入每个国家的法律制度当中，”萨潘在记者会上说。
作为多国联合打击逃税行动的一部分，G20在去年圣彼得堡会议上同意推出一项旨在打击税基侵蚀和利润转移(BEPS)问题的行动计划。萨潘表示这些努力取得了一定的成果。(完)
(编译 郑茵 审校 李婷仪)
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路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)