法国财长称G20成员国计划建立一项法律框架 以遏制避税行为

路透澳洲凯恩斯9月21日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周日表示，20国集团(G20)正在制定计划，准备建立一项法律框架，改善国家之间的信息交流，打击避税行为。

他在澳洲凯恩斯举行的G20会议结束时表示，已有47个国家同意在2017年之前交换信息，另有八个G20成员国以及新西兰也将在2018年之前加入。

他表示，将对14个透明度不够的国家进行施压，但他没有点这些国家的名。

“我们计划建立一个标准，能够迅速融入每个国家的法律制度当中，”萨潘在记者会上说。

作为多国联合打击逃税行动的一部分，G20在去年圣彼得堡会议上同意推出一项旨在打击税基侵蚀和利润转移(BEPS)问题的行动计划。萨潘表示这些努力取得了一定的成果。(完)

(编译 郑茵 审校 李婷仪)

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