G20与会领袖意见分歧恐进一步加深

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月15日电---当全球最有实力的领导人聚首墨西哥时,恐怕难以再现金融危机爆发後,全球各国团结一致力抗危机的景象了.

与之相反,在今年的20国集团(G20)峰会上,欧洲领导人之间因欧元区危机引发的紧张关系,可能会进一步加深发达国家与发展中国家之间长久存在的分歧.

只有峰会东道国墨西哥曾论及,在应对困扰全球经济的问题方面取得重大进展的希望,与近几年中全球一直存在的紧迫感截然不同.

由於与会者的关注重点几乎都放在欧洲危机方面,不少G20官员对於一些方面的进展相当悲观,例如防止导致金融危机的银行业问题重现,以及给予中国等新兴大国在国际货币基金组织(IMF)更大的发言权.

历来站在同一条战线的德法两国周五爆发罕见冲突.德国总理梅克尔批评法国的经济表现,对呼吁侧重经济成长而非财政撙节的法国总统奥朗德形成打击.

一名G20高级助理称:"我们将以某种方式度过这次峰会.但它是一场灾难,这次峰会不会达成什麽结果."

欧洲领导人将承受压力,需要向外界展示他们能够遏制希腊风险危及其他欧元区国家,以及他们能够在解决基础问题上取得进展.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索发布声明称:"我们决心向全世界展示,欧元和欧洲计划是不可取消的."

欧盟将在本月末举行峰会,讨论可能实施的广泛改革的时间表,其中可能包括创建欧洲财政联盟.

"我们希望他们会在6月28-29日峰会上确定一个时间表,并在洛斯卡沃斯(Los Cabos)峰会上展现他们的行动过程,给市场以安全感."另一名非欧洲国家的G20官员称.

没人认为洛斯卡沃斯峰会能得出根除问题的万能药.

"G20基本上跟今天的问题不太相关-...老实讲成员之间区别太大了,欧洲应该有能力解决自身问题."Unicredit全球首席分析师Erik Nielsen表示.

一位G20消息人士称,七国集团(G7)财长可能在周一或周二举行紧急会议,不过这要取决於希腊选举结果引发市场动荡的严重程度.(完)

--编译 徐文焰/程琳;审校 吴云凌

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