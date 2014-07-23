G20监管部门要求2016年前推LIBOR替代指标 降低操纵风险

路透伦敦7月22日 - 全球监管部门将采取双轨制，以确保利率指标不那么容易被操纵，建议对当前体系实施保障措施，并开发替代指标。

巴克莱(Barclays) (BARC.L)和瑞银集团(UBS) UBSN.VX等10家银行共向欧美监管部门支付约60亿美元，和解有关他们操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的指控。全球约450万亿美元的金融产品按照该指标定价，涵盖衍生品及住房贷款等诸多种类。

金融稳定委员会(FSB)考虑怎样能让LIBOR不那么容易被操纵，例如让该指标“尽量”以市场实际交易为基础。该委员会协调G20的金融监管。

FSB自去年以来一直在推进该计划，已与市场参与者--主要是银行和券商达成一致，在未来两年按照所谓“多利率方式”改革LIBOR。

在明年年底之前，指标管理者可对当前系统提出修改建议。

FSB希望在2016年第二季之前至少推出一个无风险利率。“开发这样的替代参考利率，符合鼓励市场选择的原则，”FSB称。

FSB称，设置一系列指标，能满足不同市场参与者的需求，降低仅依赖一两种指标可能导致的系统风险。

不过，一些参与者仍然担心改革可能扰乱市场，一个由银行组成的专家组向FSB递交了一份报告，称多数情况下备用指标不足以永久替代任何重要“银行间拆借”利率，新旧指标更替必须协调进行。(完)

(编译 王丽鑫；审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。