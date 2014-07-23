全球金融：G20监管部门要求2016年前推LIBOR替代指标，降低操纵风险

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦7月22日 - 全球监管部门将采取双轨制，以确保利率指标不那么容易被操纵，建议对当前体系实施保障措施，并开发替代指标。
巴克莱(Barclays) 和瑞银集团(UBS) 等10家银行共向欧美监管部门支付约60亿美元，和解有关他们操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的指控。全球约450万亿美元的金融产品按照该指标定价，涵盖衍生品及住房贷款等诸多种类。
金融稳定委员会(FSB)考虑怎样能让LIBOR不那么容易被操纵，例如让该指标“尽量”以市场实际交易为基础。该委员会协调G20的金融监管。
FSB自去年以来一直在推进该计划，已与市场参与者--主要是银行和券商达成一致，在未来两年按照所谓“多利率方式”改革LIBOR。
在明年年底之前，指标管理者可对当前系统提出修改建议。
FSB希望在2016年第二季之前至少推出一个无风险利率。“开发这样的替代参考利率，符合鼓励市场选择的原则，”FSB称。
FSB称，设置一系列指标，能满足不同市场参与者的需求，降低仅依赖一两种指标可能导致的系统风险。
不过，一些参与者仍然担心改革可能扰乱市场，一个由银行组成的专家组向FSB递交了一份报告，称多数情况下备用指标不足以永久替代任何重要“银行间拆借”利率，新旧指标更替必须协调进行。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选