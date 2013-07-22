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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 09:56 BJT

****《专题新闻快速浏览》--G20会议承诺经济成长优先于撙节****

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20国集团(G20)周六承诺，经济成长优先于撙节；寻求振兴“仍然过于疲弱”的全球经济，并谨慎调整刺激政策以免经济复苏因金融市场动荡而脱离轨道。G20财长及央行官员签署公报，认可美国及日本实施扩张政策的益处，但同时也强调欧元区经济衰退以及新兴市场成长放缓。

------------------------------------主要新闻--------------------------------

> 《全球经济焦点》G20会议承诺经济成长优先于撙节，未来将采谨慎步伐前进

> 全球经济：金砖国家在G20峰会联手行动或只是一厢情愿

> 全球经济：G20发达国家对设定2016年后具体债务目标意见分歧

> 全球经济：要通过金融市场有效解决期限错配问题--中国央行行长

> 中国经济：别指望中国经济增速再快一些，也没人相信硬着陆--财长

> G20会议：麻生太郎对中国放宽银行贷款利率管制表示欢迎

> 全球经济：G20公报草案加强了对汇率灵活性的承诺

> G20会议：目标瞄准经济恢复平衡以及灵活的汇率--公报草案

> 全球经济：G20劳动和财政部长誓言采取采措施提振就业

> 全球经济：G20支持对跨国企业纳税准则进行彻底改革

> 全球金融：20国集团将要求大型保险业者持有更多资本

-----------------------------------此前报导----------------------------------

> 《全球经济焦点》QE退场疑虑冲击市场，新兴国家期待G20会议明确表态

> 《全球经济焦点》G20财经首脑会议或寻求美中提供对政策的承诺

> 路透专访：G20应准备好迎接更大的市场波动--G20峰会协调人

> 全球经济：两大国际经济机构敦促G20峰会优先关注就业问题

> G20会议：韩国称将敦促美国考虑撤出量化宽松举措的全球影响

------------------------------------其他消息--------------------------------

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