《专题新闻快速浏览》--G20会议承诺经济成长优先于撙节****

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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20国集团(G20)周六承诺，经济成长优先于撙节；寻求振兴“仍然过于疲弱”的全球经济，并谨慎调整刺激政策以免经济复苏因金融市场动荡而脱离轨道。G20财长及央行官员签署公报，认可美国及日本实施扩张政策的益处，但同时也强调欧元区经济衰退以及新兴市场成长放缓。
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> 《全球经济焦点》G20会议承诺经济成长优先于撙节，未来将采谨慎步伐前进
> 全球经济：金砖国家在G20峰会联手行动或只是一厢情愿
> 全球经济：G20发达国家对设定2016年后具体债务目标意见分歧
> 全球经济：要通过金融市场有效解决期限错配问题--中国央行行长
> 中国经济：别指望中国经济增速再快一些，也没人相信硬着陆--财长
> G20会议：麻生太郎对中国放宽银行贷款利率管制表示欢迎
> 全球经济：G20公报草案加强了对汇率灵活性的承诺
> G20会议：目标瞄准经济恢复平衡以及灵活的汇率--公报草案
> 全球经济：G20劳动和财政部长誓言采取采措施提振就业
> 全球经济：G20支持对跨国企业纳税准则进行彻底改革
> 全球金融：20国集团将要求大型保险业者持有更多资本
-----------------------------------此前报导----------------------------------
> 《全球经济焦点》QE退场疑虑冲击市场，新兴国家期待G20会议明确表态
> 《全球经济焦点》G20财经首脑会议或寻求美中提供对政策的承诺
> 路透专访：G20应准备好迎接更大的市场波动--G20峰会协调人
> 全球经济：两大国际经济机构敦促G20峰会优先关注就业问题
> G20会议：韩国称将敦促美国考虑撤出量化宽松举措的全球影响
------------------------------------其他消息--------------------------------
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* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因 一位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最小增幅，远低于路透调查的分析师预 计的18万个后，美债收益率触及盘中低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5万亿美元的债券组合的同时升息，这 可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大部分分析师的预期。 分析师称，投资者将他稍早
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。