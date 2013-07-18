《全球经济焦点》QE退场疑虑冲击市场，新兴国家期待G20会议明确表态

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**G20峰会公报为关键所在**
自上次于4月举行的G20峰会以来，美联储政策的转变和美元资产的买需，已经改变了情势。上次峰会时，贝南克表示缩减刺激规模仍是以后的事，而峰会的官方公报也仅提到了无限制的货币宽松政策所带来的风险。
“我们将留心长期推行货币宽松政策所带来的负面影响，”这份公报中写到。
目前来看，就美国退出刺激计划、退出的速度和方式、以及美联储的计划可能有多详尽，在公报中提一提，或许有助于舒缓市场的紧张情绪。
与会的发展中国家明显在寻求安抚。主办国俄罗斯亦呼吁G20的政策要有“可预见性”，特别是在储备货币的问题上。
**G20峰会所带来的舒缓作用难以持久**
仅仅几年前，新兴国家的官员曾怒斥美联储实施货币战，尤其指责它故意打压美元汇率。
“我不确定新兴市场是否还有可以依赖的东西，”南非标准银行分析师Tim Ash表示，“他们都利用了非常廉价的融资...其中许多国家仅是贪图安逸，而不勤于改革，这就使得他们在资本开始撤离时易受到冲击。”
缺乏改革导致了成长全线放缓，这也就是G20峰会所带来的舒缓作用不太可能持久的原因。
分析师指出，即便是在大力推行货币宽松政策的情况下，新兴货币和股市自2011年年中以来的表现一直不佳。
瑞银策略师Manik Narain表示，根据GDP的加权指标，目前新兴市场和美国间的经济成长差距为1999年以来的最窄水平，而发展中国家曾经所拥有的巨额经常帐盈余已然萎缩。
市场也展现出了看淡的情绪。本周美银美林公布的一份调查显示，目前投资者对新兴市场的曝险仓位为近12年来的最低水平。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 王洋)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。