《全球经济焦点》QE退场疑虑冲击市场，新兴国家期待G20会议明确表态

**G20峰会公报为关键所在**

自上次于4月举行的G20峰会以来，美联储政策的转变和美元资产的买需，已经改变了情势。上次峰会时，贝南克表示缩减刺激规模仍是以后的事，而峰会的官方公报也仅提到了无限制的货币宽松政策所带来的风险。

“我们将留心长期推行货币宽松政策所带来的负面影响，”这份公报中写到。

目前来看，就美国退出刺激计划、退出的速度和方式、以及美联储的计划可能有多详尽，在公报中提一提，或许有助于舒缓市场的紧张情绪。

与会的发展中国家明显在寻求安抚。主办国俄罗斯亦呼吁G20的政策要有“可预见性”，特别是在储备货币的问题上。

**G20峰会所带来的舒缓作用难以持久**

仅仅几年前，新兴国家的官员曾怒斥美联储实施货币战，尤其指责它故意打压美元汇率。

“我不确定新兴市场是否还有可以依赖的东西，”南非标准银行分析师Tim Ash表示，“他们都利用了非常廉价的融资...其中许多国家仅是贪图安逸，而不勤于改革，这就使得他们在资本开始撤离时易受到冲击。”

缺乏改革导致了成长全线放缓，这也就是G20峰会所带来的舒缓作用不太可能持久的原因。

分析师指出，即便是在大力推行货币宽松政策的情况下，新兴货币和股市自2011年年中以来的表现一直不佳。

瑞银策略师Manik Narain表示，根据GDP的加权指标，目前新兴市场和美国间的经济成长差距为1999年以来的最窄水平，而发展中国家曾经所拥有的巨额经常帐盈余已然萎缩。

市场也展现出了看淡的情绪。本周美银美林公布的一份调查显示，目前投资者对新兴市场的曝险仓位为近12年来的最低水平。(完)