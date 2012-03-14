2011年20国集团经济增长骤然放缓至2.8%--OECD

OECD表示,第四季的增速创下2009年第二季以来最慢,这使得2011年全年G20的GDP增速从2010年的5.0%大幅放缓至成长2.8%.

该组织称,集团内部各国的经济增长出现大的分化,2011年末美国经济的季度增速为0.7%,而欧元区则为下滑0.3%.(完)