2011年20国集团经济增长骤然放缓至2.8%--OECD

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透巴黎3月14日电---经济合作暨发展组织(OECD)周三称,2011年第四季20国集团(G20)国内生产总值(GDP)较前季增速放缓至0.7%,第三季为增长0.9%.
OECD表示,第四季的增速创下2009年第二季以来最慢,这使得2011年全年G20的GDP增速从2010年的5.0%大幅放缓至成长2.8%.
该组织称,集团内部各国的经济增长出现大的分化,2011年末美国经济的季度增速为0.7%,而欧元区则为下滑0.3%.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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