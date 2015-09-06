（更正）焦点：20国集团着眼于加速经济改革 低成本信贷不足以提振成长

(更正：因译文有误，内文第六段应为土耳其“副总理”Cevdet Yilmaz，而非“总理”)

记者 Randall Palmer/Nick Tattersall 编译 张明钧

路透安卡拉9月5日 - 全球前20大经济体财经领袖周六同意将更加努力推动改革措施，以提振经济令人失望的低速成长，他们称仰赖超低利率并不足以提振经济加速扩张。

但他们也表示，有信心经济成长将会升温，因而“部分发达经济体”--暗喻美国--的利率将得走升。

20国集团(G20)财经首长及央行官员会后发表公报指出，“各国货币政策将在符合央行使命下持续支撑经济活动，但光是货币政策并无法带动经济均衡成长。”

“我们注意到在经济前景改善时，部分发达经济体收紧货币政策的可能性提高。”

这样的说法力抗来自新兴市场的压力，未将预期中的美国升息打上经济成长风险的标签。

土耳其副总理Cevdet Yilmaz在一场记者会上表示，“关于美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能做出的决议，我们听到了很多不同意见。部分人士认为美联储需要尽早作出决定，其他人则认为应该推迟。”

为了限制资本从新兴经济体流入美元所造成的波动，也就是美联储升息的一大隐忧，G20财经首长们称他们将会避免令各界意外或过度的举措。

他们称，“我们将会小心校准各项行动，并进行明确的沟通，特别是在主要货币及其他政策决议的背景下，以把负面的扩散效应降到最低、减少不确定性、并提升透明度。”

在投资人担心全球第二大经济体--中国经济放缓之际，美联储升息可能造成动荡的疑虑也随之升温。

G20官员指出，他们讨论过中国在8月让人民币贬值一事，部分人士认为中国此举是向市场汇价靠拢，而不是为了提振出口。

俄罗斯副财长Sergei Storchak在一场记者会上表示，“许多人支持中国采取的措施...各国财经首长非常包容。”

多位官员指出，人民币贬值以及股市因为成长疑虑而暴跌，是在走向更为自由经济体的一段艰困道路。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会后表示，“经济转型的难度难以置信，会出现坎坷也不意外，这不会是一个一帆风顺的进程，我认为我们已有了充分的解释、提问的机会，这是一个非常公开的对话过程。”

但部分人士并不以为然。

日本财务大臣麻生太郎在论及中国议题时表示，“他们的解释不是很充分。应该比这清楚得多。”

美国财政部长雅各布·卢指出，全球各经济体亟欲见到全球第二大经济体迈向反映市场基本面因素的汇率机制。

他在一份声明中称，“当世界呼吁中国迈向更加由市场决定的汇率机制之际，是希望有序进行，并以各界能够理解、明确阐述的政策，使其能够正向地自我强化。”

**低利率非万灵丹**

G20官员们乐见部分经济体活力提升，但称经济成长不如预期，因实施改革的速度还不够快。

去年G20领导人同意将未来五年全球产出提高至较预期水准多出2%，做法是协同一致地改革及投资。

但G20最新公报指出，提升产出的进度落后。

声明中称，“在实现我们承诺上已有进展...但需要更加努力执行。”

拉加德则是更坦率地说，各国政府已经太长时间仰赖那些实施超宽松货币政策央行所提供的低成本资金。

“显然在财政及结构性改革还有更多需要努力的地方，需要配合央行政策，且最终需要从央行接手提振经济的责任。”

然而加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)向记者表示，由于全球经济成长转弱，要实施改革更加困难，看来已经进入一个恶性循环。

“我们已经取得进展，但是我们所期待能够得到的基本情境并未实现，因为经济成长一直不如人意，且各项预估都已经下修，”奥利佛称，他并称G20的额外成长承诺有三分之一已经实现。

G20财经领袖都同意，提振投资是关键所在。各国政府将在11月之前准备提出其最终的的投资策略，而11月时G20领导人将于土耳其安塔利亚(Antalya)开会讨论这些策略。

关于中国力图让人民币成为IMF特别提款权(SDR)货币一事，虽然不属于G20会议议程，但官员在场外进行了非正式讨论。

美国财政部长雅各布·卢称只要中国完成先前承诺的各项改革，他对此持开放态度。

“若他们实行他们已经承诺的改革，并且暗示他们正准备这么做，则相关审查有可能出现正面结果。”(完)

(译文审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。