G20洛斯卡沃斯会议公报内容摘要

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---以下为20国集团(G20)洛斯卡沃斯峰会公报摘要,内容与路透周一获得的草案相同.

G20当中的欧元区国家将采取一切必要的政策措施,保护欧元区完整与稳定,改善金融市场机能,打破政府与银行间的相互影响.我们期待欧元区与新一届希腊政府通力合作,确保他们在欧元区内继续走在改革与可持续的道路上.

"在市场紧张状态重燃之际,G20欧元区成员国将采取所有必要举措来护卫欧元区的完整和稳定,改善金融市场功能,并打破政府债务和银行问题之间的联系.我们欢迎欧元区上次峰会以来为支持经济成长,确保金融稳定和促进财政责任所采取的重要行动,这为建立强大、可持续而均衡发展的G20框架作出了贡献.在这样的背景下,我们对西班牙重组银行业计划和欧元集团支持西班牙金融重组部门表示欢迎.采纳欧洲财政条约及其实施、促增长政策和结构改革以及金融稳定举措,是迈向进一步财政与经济一体化的重要步骤,这将实现举债成本的可持续性."

即将成立的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)将大大增强欧洲防火墙.我们全力支持欧元区推进实现经济及货币联盟的行动.为了达到这个目标,我们支持更具体地迈向金融架构整合,包含银行业监督、解决方案及资本重整、存款担保的整合.

欧元区成员将透过结构改革促进内部调整,以加强预算赤字国家的竞争力,并提升预算盈余国家的需求及成长.

G20中的欧盟成员国决心迅速制订支持成长的措施,包括完成欧洲单一市场,并让欧洲金融工具,例如欧洲投资银行、试验性项目债券、结构性债券和连结债券,发挥更佳的效用,藉此来达成更多目标投资、提高就业成长和竞争力.同时,坚守承诺落实以结构性基础为评估条件的财政整固.(完)

--编译 程琳/石冠兰/李婷仪;审校 郑茵/徐文焰/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。