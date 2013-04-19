G20会议将讨论债务水准及货币刺激措施效应

* 减债提议造成气氛紧张

* 新兴国家对刺激措施的溢出效应表达忧心

* G20公报可能敦促加速Libor改革

路透4月19日 - 20国集团(G20)财经领袖周五将讨论抑制债务水准的具体目标，以及全球主要央行最新一轮积极宽松货币政策的潜在危险。

在先前爆发全球性操控利率丑闻后，G20会议也料将要求加速完成制定伦敦银行间拆放款利率(Libor)等金融指标工具的准则。

但最大的讨论议题，将是对全球大型经济体节支路线的重新检讨。近几年发达国家先后实施严厉节支措施以抑制债务增加，特别是欧洲，但这些措施有时重创了那些已有资本外逃及民间投资不足问题的国家。

美国反对就公共债务相对国内生产总值(GDP)比例设定任何目标水准。

“我想会中将会提出的一个议题...就是设定债务/GDP硬性目标与否的议题，”加拿大财长费海提周四对记者表示。

在一项经常被决策官员引用的2010年研究中，哈佛教授Kenneth Rogoff及Carmen Reinhart发现，当债务/GDP之比超过90%时，经济一般会萎缩，G20官员将讨论这个比例水准。

在一些最大力节支以降低赤字的国家，他们的经济表现疲软，使节支论调缺乏说服力。尤其是英国，目前处于五年来第三度经济衰退。

但费海提仍敦促G20应对债务及赤字设定硬性目标，但他也表示，有困难的国家设法恢复预算平衡的速度应该比其他国家更慢。

“这对投资人信心来说是很重要的，而投资人信心会带动更多投资、经济成长及就业，”费海提称。

**溢出效应疑虑**

美国、欧元区及日本等大型经济体，为重振经济而推出的货币刺激措施规模前所未见，已引发一些人担心过量资本可能涌入发展中国家。

巴西、印度、南非及墨西哥等24个发展中国家集团周四发表公报，呼吁发达经济体“应考虑到长期实施非传统货币政策对通货膨胀、资本流动波动及大宗商品价格等产生的负面溢出效应”。

墨西哥财长Luis Videgaray表示，G24成员国希望发达国家及新兴市场国家之间能明确协调合作及加强沟通，以化解潜在的资产升值泡沫。

日本央行总裁黑田东彦回答相关问题时表示，他并未见到因货币刺激措施而在新兴市场逐渐形成资产价格泡沫的迹象。

“发达经济体的大量货币刺激确实可能影响新兴经济体，其中包括透过资本流动，”他称。“在G20会议之前已经讨论过这种溢出效应，本周会议可能也会讨论。”

G20财长预定周五中午左右发表正式公报。两名知情消息人士周四向路透表示，G20计划将监督Libor等金融指标工具改革的任务，交由全球金融监管协调机构--金融稳定委员会(FSB)负责。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 杜明霞/许娜)

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