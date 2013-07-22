G20会议承诺经济成长优先于节支 未来将采谨慎步伐前进

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
* 经济成长仍然非常疲弱--G20
* 美联储刺激政策退场在莫斯科会谈成为谨慎关注的焦点
* G20公报承诺以谨慎步伐重新取得经济平衡
* 经济成长为重，减债次之
* 日本承诺提出可靠的财政计划
记者 Lidia Kelly/Jan Strupczewski 编译 李婷仪
路透莫斯科7月20日 - 20国集团(G20)周六承诺，经济成长优先于节支；寻求振兴“仍然过于疲弱”的全球经济，并谨慎调整刺激政策以免经济复苏因金融市场动荡而脱离轨道。
G20财长及央行官员签署公报，认可美国及日本实施扩张政策的益处，但同时也强调欧元区经济衰退以及新兴市场成长放缓。
“我们的政策行动已经有助于遏制下行风险，但风险仍然很高，”G20声明称。“金融市场波动增加，情况日趋严峻。”
本次G20会议主办国俄罗斯表示，G20官员不强调降低政府债务议题，反而把焦点放在经济成长，以及如何在引发最低程度动荡的强况下退出央行刺激政策。
美国展现经济复苏之际，中国的出口动能却颇不顺；此外日本摆脱通缩的努力还未达到完整效果，而欧元区需求过于疲软不足以维系就业复苏。
官员们支持一项提振就业及成长的行动计划，同时把全球需求及债务之间重新平衡，这将是9月俄罗斯总统普京主持的G20峰会中的主要议题。
“我们仍留意货币宽松延续期间的风险以及意外的负面影响，”声明称。“未来调整货币政策仍将持续审慎评估并明确地沟通清楚。”
根据与会的消息人士表示，德国这次比较不像先前那么独断地坚持减债承诺，由于美国经济好转，使得华府更有筹码呼吁将焦点放在成长。
有监于欧元区的希腊及西班牙等深陷困国家中，青年失业率接近60%。经济成长与撙节的优先顺序改变--这已反映在周五G20财长及劳工官员举行的联合会议中。
资本外流加剧了欧元区二线国家的危机，G20公报誓言将采取果断改革行动，成立可提振跨境放贷活动的欧洲银行业联盟。
“成长与撙节的争辩似乎已经告一段落，G20声明重点主要在成长与就业，”美国财政部一位官员说。
“美国选择诉求鼓励经济成长和就业的宏观经济政策，一旦民间需求足以自力持续将进行财政修正。G20已经承认正确平衡的重要性。”
代表成员说，会议中甚少提及汇率及货币竞贬的危险。这与2月的G20会议相反。
**谨慎步伐**
伯南克两个月前称美联储将逐渐缩减每月850亿美元购债计划后，引发市场恐慌性卖压，特别是在新兴市场。
“我们想强调合作的重要性，”印尼财长Chatib Basri提醒，不论哪里的量化宽松政策缩减，对新兴市场都有立即性的影响。
中国面对外界呼吁其鼓励内需带动经济，并允许汇率更大弹性，以作为重平衡全球经济的一部分。
中国在周五送出橄榄枝。中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。
G20消息人士说，日本则因没有提供太多其所谓安倍经济改革“第三支箭”的细节而招致批评。
日本财务大臣麻生太郎说，日本会在9月G20峰会之前拟定可靠的改革计划。麻生太郎表示他将按照计画在明年4月提高消费税。该项税率提高是稳定日本公共债务的关键，日本政府债务相当于GDP的逾200%，在G20国家中比例最高。(完)
(译文审校 王冠中)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
路透华盛顿4月7日 - 美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* 美国商务部长罗斯表示，美国总统特朗普同中国国家主席习近平同意进行百日计划，目标是增加美国对华出口并减少贸易逆差。美国国务卿蒂勒森表示，特朗普总统和习近平主席同意进行新的形式的中美对话，并同意在说服朝鲜限制核计划上增强合作。美国财长努钦表示将在周五同中国财政部官员进行首次全面经济对话。