焦点：G20财长和央行总裁会议将着重讨论如何刺激全球经济增长

资料图片：2011年11月3日在法国戛纳召开G20峰会时的成员国旗帜。 REUTERS/Dylan Martinez

路透伊斯坦布尔2月8日 - 本周举行的20国集团(G20)财长和央行总裁会议将面临如何协调行动刺激全球经济增长的艰巨任务，主要经济体目前经济增长步伐不一致且货币政策出现了分化。

G20会议周一和周二在伊斯坦布尔召开，在全球大部分地区成长放缓之际，对美国能否持续引领全球经济成长将成为会议的重要议题。

本次会议召开之际，恰逢希腊问题又为欧洲经济蒙上了新的阴影，油价低迷打压通胀和增长前景，美元升值威胁新兴经济体的成长。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五在博客中写道，“本次会议非常重要。如果不采取行动，全球经济这艘巨型油轮将继续搁浅在低于趋势的经济增长和就业创造乏力等问题上。”

土耳其副总理Ali Babacan周日在国际金融协会(IIF)的会议上表示，做为此次G20会议的东道国，将致力于应对全球增长低迷的问题，以及给与低收入国家更多的话语权。

前者说起来容易，做起来难。

美国财政部长雅各布·卢上周表示，美国不能作为经济成长的唯一引擎，一美国高官表示，美国在此次会议上将会再度传递这样的讯息，即欧洲方面做得还不够。

全球主要领导人去年达成的“布里斯班行动计划”，承诺祭出新措施来推动未来五年的经济增长，并创造数以百万计的就业。

该行动计划包括大约1,000项承诺。欧洲官员表示，在伊斯坦布尔会议上，各国领导人可能同意各国只优先落实5-10项承诺，以便更加容易监督。

加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)上周表示，推动全球经济增长将是这次G20会议的重点，指欧元区增长迟滞，中国和印度经济放放缓，且乌克兰、伊拉克和叙利亚的地比缘政治危机都是主要风险。他补充道，全球经济不能一直仰赖美国来带动。

据知悉G20日程的欧洲消息人士称，德国可能会提到不断增加的国内需求，以及提高公共支出的计划，以此表明这个欧洲最大经济体正在尽一己之力。

**微妙的平衡**

Babacan表示，推动G20成员国兑现此前的改革承诺将是关键。他将这一策略称为：“遵守约定，或者给出解释。”

“有很多需要借助领导力完成的地方...需要完成那些必要却艰难的任务，”他说。

拉加德在个人博客上称，若G20成员国能够很好地贯彻去年11月布里斯班峰会上做出的承诺，那么可能会给全球经济额外贡献超过2兆(万亿)美元，并在未来四年内创建数百万个新工作岗位。

瑞银董事长韦伯(Axel Weber)表示，2030年之前在基础建设支出方面估计有60-70兆美元的融资缺口，释放民间部门的能量，将有助于缩小这一缺口。

韦伯在IIF会议上称，较高的资本要求正在限制银行的投资能力，监管机构应“重新考虑设定的标准是否合适”。韦伯曾经担任过德国央行总裁。

“我希望向决策层表达的主要信息很简单--不要同民间部门对立，相反，要和他们合作，”他说。

在2007-09年金融危机期间，G20合力推出全球刺激计划，但今天的挑战更加微妙，分化的货币政策是全球动荡的原因之一。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)看来今年将会升息，这与从印度、澳洲、加拿大至丹麦无预警降息，以及中国调降银行存款准备金率和瑞士突然弃守瑞郎汇率上限的情况大相迳庭。

一位加拿大资深官员表示，G20公报可能会强调央行采取维持需求行动的重要性，并称，美联储和英国央行已表示支持其他央行采取行动以提振经济成长。

土耳其的货币政策或许也是瞩目焦点。在6月大选前，土耳其央行面临来自政府要求降息的压力，尽管该国通胀居高不下，总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)上周批判性的言论推低里拉至纪录低位。

埃尔多安周日重申对央行的抨击，称如果央行未能管理好里拉兑走强美元的汇率，将要“承担起责任”。

一位亲近法国财长萨潘(Michel Sapin)的消息人士表示，也会讨论到希腊问题，尽管情势和几年前大不相同，现在已有保护机制，而且希腊问题给欧洲市场带来的影响较低了。

法国也已要求讨论对抗恐怖份子资金的问题，由于临土耳其南部的叙利亚和伊拉克在边境爆发与伊斯兰国激进份子交战，因此该议题对土耳其来说相当重要。(完)

(编译 张荻/孙茉莉/洪曦/戴素萍 审校 龚芳/张涛/许娜/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。