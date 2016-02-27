全球经济下行风险和脆弱性加大 将就外汇市场密切沟通--G20公报

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透上海2月27日 - 中国央行网站周六公布G20财长和央行行长会公报称，全球经济下行风险和脆弱性加大，各国将清晰沟通在宏观经济和结构性改革方面的政策行为，以减少政策的不确定性，减少负面溢出效应，并增加透明度。
公报并指出，全球经济前景进一步向下修正风险的担忧日益增加，但近期市场波动的程度并未反映全球经济基本面。预计多数发达经济体的经济活动将继续温和扩张，主要新兴市场经济体的增长将保持强劲。
“我们将继续密切监测全球经济和金融形势。”公报称，货币政策将继续支持经济活动，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；各国将灵活实施财政政策，以促进增长、创造就业和提振市场信心，同时增强经济韧性，并确保债务占GDP的比重保持在可持续水平。
公报重申，汇率的过度波动和无序调整会影响经济和金融稳定，各国将就外汇市场密切讨论沟通，同时重申此前的汇率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。
公报并表示，将重点关注基础设施发展，坚持数量和质量并重；同时，将启动全球基础设施互联互通联盟倡议，增强基础设施计划之间的合作与协调。
20国集团(G20)财经领导人会议周五在上海召开，而当下经济形势恶化，在如何修复各种问题方面也缺乏广泛的共识，在此背景下中国试图恢复全球对中国经济的信心。（完）
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(发稿 李铮 审校 曾祥进)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。