《综述》G20会议誓言采取行动推动经济增长，关注希腊问题

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
G20财长和央行总裁在伊斯坦布尔开会之际，正值全球经济艰困之时：主要经济体增长快慢不一、货币政策分化、希腊问题又给欧洲投下新的阴影。
德国经常帐盈余创下纪录高位，对于G20要求增加支出和刺激需求的呼声，该国一直不为所动。G20最终公报也承诺，要让债务与产出之比处于可持续的轨道。
不过，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对于欧洲前景给出了比较乐观的评价，称全球经济增长预估正在改善，而且这不仅仅是因为美国经济活动增强。
“与此同时，欧洲的经济增长预估也在改善，”他称，“总之，情况并不糟糕。”
公报指出，欧元区和日本的经济增长缓慢，一些新兴市场经济体的成长正在放缓。公报乐见欧洲央行的量化宽松，并称此举将进一步支撑欧元区复苏。
公报还称，油价大跌也将给全球经济成长带来一些提振。
对于土耳其给各国设定具体的投资目标以刺激需求的建议，G20官员似乎没有采纳。
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37