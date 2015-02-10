《综述》G20会议誓言采取行动推动经济增长，关注希腊问题

G20财长和央行总裁在伊斯坦布尔开会之际，正值全球经济艰困之时：主要经济体增长快慢不一、货币政策分化、希腊问题又给欧洲投下新的阴影。

德国经常帐盈余创下纪录高位，对于G20要求增加支出和刺激需求的呼声，该国一直不为所动。G20最终公报也承诺，要让债务与产出之比处于可持续的轨道。

不过，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对于欧洲前景给出了比较乐观的评价，称全球经济增长预估正在改善，而且这不仅仅是因为美国经济活动增强。

“与此同时，欧洲的经济增长预估也在改善，”他称，“总之，情况并不糟糕。”

公报指出，欧元区和日本的经济增长缓慢，一些新兴市场经济体的成长正在放缓。公报乐见欧洲央行的量化宽松，并称此举将进一步支撑欧元区复苏。

公报还称，油价大跌也将给全球经济成长带来一些提振。