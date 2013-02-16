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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 16日 星期六 13:49 BJT

G20声明料不会特别针对汇率问题

20国集团财长会议声明草稿显示，G20不会因日圆疲软而将矛头指向日本，也不会理会七国集团(G7)的呼吁，即克制使用针对汇率的经济政策。本周G7发布联合声明，称国内经济政策不应针对汇率，汇率应由市场决定。去年11月以来，日圆已经贬值约20%。路透
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