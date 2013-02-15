莫斯科G20会议上可能上演“货币战争”

2月11日拍到的莫斯科丽兹卡尔顿酒店，部分G20会议代表团将下榻于该酒店。 REUTERS/Mikhail Voskresensky

路透莫斯科2月15日 - 虽然说不上是真正的短兵相接,但周五的莫斯科会上演一幕"货币战争",20国集团(G20)财经官员将围绕日本压低日圆汇率的经济扩张性政策展开唇枪舌战.

G20会议重新成为关注焦点,此前一周七国集团(G7)试图就汇率问题达成共同意见,但却意外遭遇失败.

G7一直以来主导着金融外交问题的协商,但日本新首相安倍晋三为结束20年来通缩而采取的一系列行动,导致日美两国政府关系愈见紧张.

G7周二发表联合声明,重申"坚持对于由市场决定汇率的长期承诺",但这种团结姿态很快因批评日本的声音而削弱.

俄罗斯表示,占全球经济总量90%的G20国家将支持G7上述声明的主旨.但最终发表的声明在文字表述上可能有差异.

"措辞可能不同(于G7),但目的将保持一致,"俄罗斯财长西卢阿诺夫(Siluanov)对路透表示.

G20上次在11月会议的声明中,曾有一项"避免货币竞相贬值"的呼吁,但本周的G7会议却删除了这一点,日本视此举为替其货币政策背书.

"G20莫斯科会议展开之际,战线就已经画分得很清楚--这显然不是G6对日本,而是G7对G13,"法国兴业银行研究报告称.

一位消息人士说,G20不会有另外一份针对汇率的声明.主要公报将加入一段文字,但内容不会是重复G7会议所说的"我们不会设定汇率目标."

这位人士说,这个结果中国可能无法接受.

由于俄罗斯想推进其自身供给面的议题,有关撙节与成长的论辩,料也将使得更新2010年多伦多G20峰会目标期限的讨论变得更复杂.当时的目标是在三年内将预算赤字减半.

在这个问题上,德国和欧洲央行正在推动遏制借贷的新承诺.

不过美国却对此持反对态度.而俄罗斯对这个议题尚未表明立场.

**通缩与通货再膨胀**

日本大力推行"安倍经济学"政策,展开一轮大规模经济与货币扩张举措,目的是将通胀率提高至2%.

日圆自11月以来累计下跌约20%,引发日股大涨,政府希望这将通过鼓励储户消费及企业投资来带动经济成长.

随着美国、英国和欧元区均在采用超宽松的货币政策,一些新兴市场出口国就'货币战'发出警告,他们称这将造成其外汇储备贬值,并会冲击他们的竞争力.

但这并非全部.墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示,虽然他对G7承诺汇率应由市场决定表示支持,但认为避免轻率言辞也很重要.

"如果我们进入真正的货币战争,后果将是造成市场剧烈波动,推高风险溢价,到时候没人会是赢家."卡斯腾斯在墨西哥城称.

俄罗斯官员指出,日本并未干预外汇市场来削弱日圆,暗示莫斯科会议上不会把日本政府单独拿出来批评.

日本央行总裁白川方明在飞往莫斯科之前为该行货币扩张政策辩护,称政策的目的是重振经济,不是削弱日圆.

"日本央行采取的货币政策是为了实现日本经济稳定.它还将继续这么做."他说.(完)