莫斯科G20会议上可能上演“货币战争”

分析：日本家庭节俭习惯根深蒂固 令央行和零售商一筹莫展
路透东京4月14日 - 野上德仁是东京一名37岁的系统工程师，周末开车去折扣店批量购买便宜的食品杂货，虽然他的收入足够应付开销，而且日本经济复苏的前景变得更加光明。
路透莫斯科2月15日 - 虽然说不上是真正的短兵相接,但周五的莫斯科会上演一幕"货币战争",20国集团(G20)财经官员将围绕日本压低日圆汇率的经济扩张性政策展开唇枪舌战.
G20会议重新成为关注焦点,此前一周七国集团(G7)试图就汇率问题达成共同意见,但却意外遭遇失败.
G7一直以来主导着金融外交问题的协商,但日本新首相安倍晋三为结束20年来通缩而采取的一系列行动,导致日美两国政府关系愈见紧张.
G7周二发表联合声明,重申"坚持对于由市场决定汇率的长期承诺",但这种团结姿态很快因批评日本的声音而削弱.
俄罗斯表示,占全球经济总量90%的G20国家将支持G7上述声明的主旨.但最终发表的声明在文字表述上可能有差异.
"措辞可能不同(于G7),但目的将保持一致,"俄罗斯财长西卢阿诺夫(Siluanov)对路透表示.
G20上次在11月会议的声明中,曾有一项"避免货币竞相贬值"的呼吁,但本周的G7会议却删除了这一点,日本视此举为替其货币政策背书.
"G20莫斯科会议展开之际,战线就已经画分得很清楚--这显然不是G6对日本,而是G7对G13,"法国兴业银行研究报告称.
一位消息人士说,G20不会有另外一份针对汇率的声明.主要公报将加入一段文字,但内容不会是重复G7会议所说的"我们不会设定汇率目标."
这位人士说,这个结果中国可能无法接受.
由于俄罗斯想推进其自身供给面的议题,有关撙节与成长的论辩,料也将使得更新2010年多伦多G20峰会目标期限的讨论变得更复杂.当时的目标是在三年内将预算赤字减半.
在这个问题上,德国和欧洲央行正在推动遏制借贷的新承诺.
不过美国却对此持反对态度.而俄罗斯对这个议题尚未表明立场.
**通缩与通货再膨胀**
日本大力推行"安倍经济学"政策,展开一轮大规模经济与货币扩张举措,目的是将通胀率提高至2%.
日圆自11月以来累计下跌约20%,引发日股大涨,政府希望这将通过鼓励储户消费及企业投资来带动经济成长.
随着美国、英国和欧元区均在采用超宽松的货币政策,一些新兴市场出口国就'货币战'发出警告,他们称这将造成其外汇储备贬值,并会冲击他们的竞争力.
但这并非全部.墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示,虽然他对G7承诺汇率应由市场决定表示支持,但认为避免轻率言辞也很重要.
"如果我们进入真正的货币战争,后果将是造成市场剧烈波动,推高风险溢价,到时候没人会是赢家."卡斯腾斯在墨西哥城称.
俄罗斯官员指出,日本并未干预外汇市场来削弱日圆,暗示莫斯科会议上不会把日本政府单独拿出来批评.
日本央行总裁白川方明在飞往莫斯科之前为该行货币扩张政策辩护,称政策的目的是重振经济,不是削弱日圆.
"日本央行采取的货币政策是为了实现日本经济稳定.它还将继续这么做."他说.(完)
(编译 郑茵/李婷仪 审校 艾茂林)
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