二十国集团峰会奥巴马将向普京施压

路透墨西哥洛斯卡波斯6月18日电（记者 Matt Spetalnick/Gleb Bryanski）---美国总统奥巴马周一将与俄罗斯总统普京会面，届时将就叙利亚危机中俄罗斯的角色问题向普京施压，但说服普京改变反对联合国对叙利亚采取更严厉措施的机会看起来不大。

过去一周，美国和俄罗斯外交官之间进行了冷战式的互相指责。奥巴马和普京在二十国集团峰会期间的会面将检验两人能否达成合作关系，在叙利亚和其他分歧上达成共识。

这是普京再次当选总统後两人的第一次会面。周末联合国暂停叙利亚观察团行动，令奥巴马和普京采取果断行动防止叙利亚冲突演变为内战的压力增大。

但是双方的关系紧张，打破僵局的预期不高。

奥巴马与罗姆尼之间的竞选大战以及普京的反西方言论会有多少被付诸实践的疑问料令外交努力更为复杂。罗姆尼称俄罗斯是“美国的头号地缘政治敌人”。

语气更加强硬看起来为奥巴马“重启”美俄关系画上了句号，此前白宫还将此列为外交政策上的标志性进展。

随着叙利亚总统阿萨德继续镇压反对派，奥巴马及其西方盟友希望俄罗斯停止充当阿萨德的庇护伞，允许联合国安理会对叙利亚进行制裁，逼迫阿萨德下台。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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