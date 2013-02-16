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国际财经 | 2013年 2月 16日 星期六 13:54 BJT

英财政大臣：勿将汇率当经济战工具

路透莫斯科2月16日 - 英国财政大臣欧思邦(George Osborne)周六称，20国集团(G20)将声明反对竞相贬值货币。

“七国集团（G7）本周发表了非常明确的声明。我认为20国集团的声明将类似，提到不应将汇率作为竞相贬值的工具。”奥斯本在莫斯科的一个记者会上表示。

“过去将汇率作为经济战的工具这种错误各国不应再犯。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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