英财政大臣：勿将汇率当经济战工具

美元升至三周高位 因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透莫斯科2月16日 - 英国财政大臣欧思邦(George Osborne)周六称，20国集团(G20)将声明反对竞相贬值货币。
“七国集团（G7）本周发表了非常明确的声明。我认为20国集团的声明将类似，提到不应将汇率作为竞相贬值的工具。”奥斯本在莫斯科的一个记者会上表示。
“过去将汇率作为经济战的工具这种错误各国不应再犯。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。