G20承诺促增长和应对气候变化 俄罗斯因乌克兰问题被孤立

20国集团(G20)领导人周日达成一致，承诺提振全球经济增长，应对气候变化和打击逃税，但西方国家与俄罗斯之间的关系跌至乌克兰危机发生以来的新低点。俄罗斯总统普京提早离开G20峰会，此前美国总统奥巴马指责俄罗斯入侵乌克兰，英国则警告欧洲有可能出现“冰封冲突”。普京称，提前离开是由于回国路途遥远且需要补觉。图为与会领导人合影。路透