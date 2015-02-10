综述：G20针对各国设定投资目标的提案遭强烈反对

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透伊斯坦布尔2月9日 - 关于一项针对各国设定特定投资目标以刺激经济成长的提案，20国集团(G20)财政部长看来可能加以回绝。目前看来，全球经济成长正越发仰赖美国经济。
G20财政部长和央行总裁于伊斯坦布尔开会之际，适逢希腊问题让欧洲重新蒙上一层阴霾、油价下跌对通胀和经济成长预估造成破坏性影响、且美元升值对新兴经济体构成威胁。
土耳其为2015年的G20轮值主席国，该国副总理Ali Babacan表示土耳其倾向就各国投资设定目标，而这一构想正在讨论当中。但此一构想看来难以获得支持。
法国财长萨潘(Michel Sapin)向记者表示，“这可能会相当复杂，同时也有些沦为理论。”
“我正在推动一个全球性的目标。欧洲可以自行设定目标并加以达成，但我并不支持其他所有国家都设定严格的目标。”
一名G20消息人士称，此一构想已经不在讨论范围之内了。
美国财政部长雅各布·卢上周表示，美国不应该是“唯一的经济发动机”。另一名美国高级官员表示，华府仍认为是欧洲的努力并不够。
德国拥有庞大的经常账盈余，接连在G20会议上面对要求增加支出的压力。
根据熟悉G20日程的欧洲消息人士，柏林以前都拒绝了这种要求，此次会议上其有可能辩称，不断增长的内需以及增加投资的计划，证明自己正在尽力而为。德国增加投资主要是透过民间部门。
法国和意大利均敦促欧元区需要更多投资。
“从承受风险的角度来说，欧洲还需要更加大胆。我希望政策行动真的能够促进民间投资的增加，特别是基础建设投资。”意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)在伊斯坦布尔G20会议前的一次财经会议上表示。
G20领导人去年就多项举措达成共识，致力于未来五年内，将总体国内生产总值(GDP)增长率在2013年预测水准基础上再提高2个百分点。
这就是“布里斯班行动计划(Brisbane Action Plan)”，其中包括了约1,000项承诺，眼下有可能精简到一个更容易管理的数目，方便各国落实。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在博客中表示，这些承诺若顺利进行，将为全球经济增加逾2万亿美元，并在未来四年创造数以百万计的新就业岗位。
**希腊阴霾**
希腊新政府拒绝延续欧盟/IMF纾困计划，反而寻求签订新协议以终止撙节计划并重整其债务，令这场会议蒙上阴霾。
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，如果希腊左翼总理齐普拉斯进行退出国际纾困协议的威胁，他担心金融市场所受到的冲击。
加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)则表示，各方必须要有妥协方案。
G20在2009年时曾合力推出刺激计划，将全球带离危险边缘，但今天的挑战更加微妙，分化的货币政策是导致全球动荡的原因之一。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)看来势必在今年升息。而与美国形成鲜明对比的是，欧洲央行和日本央行在大规模印钞；从印度到澳洲，加拿大乃至于丹麦无预警降息；中国经济也出现放缓。
这种情势衍生的副产品就是美元受到拉抬，而其他主要货币重贬。
日本央行总裁黑田东彦对记者表示，油价下跌有利于全球经济，近期日圆疲弱未对整体日本经济构成问题。
意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)则说，低油价以及欧洲央行约1兆欧元购买政府公债计划的预期影响，有助于改善经济前景，并将推动欧元至一个更“一致”的水平。
**改革乏力**
经济合作暨发展组织(OECD)表示，过去两年结构性的改革已见放缓。
OECD在为这项会议准备的一份报告中表示，G20国家如欲提振成长，就必须专心致力于提高劳动生产率，增强竞争力与创新能力。
英国央行总裁卡尼敦促G20国家要“大力推动”实施全球监管改革，担心自六年前金融危机以来不断制定规范，有可能让各国政府开始感到厌倦。
卡尼系以金融稳定委员会主席的身分发表演说。自2008年9月雷曼兄弟破产引爆金融危机之后，金融稳定委员会协调制定了一系列新的银行与市场规范，以提升金融体系韧性。(完)
(编译 张明钧/洪曦/戴素萍/陈宗琦；审校 许娜/张涛/龚芳)
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