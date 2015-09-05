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国际财经 | 2015年 9月 5日 星期六 18:15 BJT

G20会议公报草拟者拒绝将发达国家加息列为全球经济风险的提议--消息

路透安卡拉9月4日 - 俄罗斯代表团一消息人士周五对记者表示，新兴市场国家欲将发达国家可能的加息列为全球经济严重风险的提议，遭到公报草拟者的拒绝。

该消息人士称，公报将提及货币政策的变动，但不会特意指出具体国家。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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