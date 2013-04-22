《全球经济分析》全球成长乏力引发对经济救援计划的怀疑

在全球财金首脑华盛顿会议上，各方对深受债务危机困扰的欧元区的沮丧情绪尤为明显。IMF预期，今年欧元区经济将连续第二年萎缩。

“除非欧洲协调行动、美国经济的复苏萌芽茁壮成长、而且日本达成了重振经济与2%通胀率的近乎不可能的任务，否则发展中与新兴市场经济体怎么能实现高增长率？”印度财长齐丹巴南在会议间隙表示。

**谨慎欢迎日本刺激举措**

对经济成长增强的渴望，可以解释各国官员、甚至是来自新兴市场经济体的官员为何对日本新推出的经济刺激计划满怀希望。日本央行宣布将购买1.4万亿美元的债券以刺激经济。

曼特加指出，大型发达经济体的失业率依然居高不下，可能需要出台进一步的财政刺激措施；而各经济体、尤其是欧元区在此前数季一直不愿动用财政工具。他还指出，新兴市场“不可避免地”受到美日和其他地区需求疲弱的影响，难以维持过去多年来的经济增长表现。

然而，与会官员显然担心发达国家过于依赖超宽松货币政策，而此类政策的效用会逐步降低。持续多年的低利率政策甚至可能为爆发下一场危机埋下祸根。

“即便一些发达经济体已经实施过数轮量化宽松(QE)，一切却还是老样子，”一位韩国G20官员对路透表示。

全球决策圈弥漫的沮丧氛围部分源于这样一个事实，即全球经济无论在金融还是在贸易领域的相互联系程度都比几十年前要高；这使得采用某项政策，在帮助一国的同时不伤及其他国家变得更难。

在2007-2009年金融危机之前，几个发达国家主导着国际经济政策制定。现在包括发达国家、发展中国家和欧盟在内的G20则成为全球经济决策的主要场所。

发展中国家担心，发达国家的货币刺激政策将导致大量资本涌入发展中经济体，从而导致后者经济动荡，引发通胀问题或滋生资产泡沫。美国、欧洲和日本大量发钞还导致发达国家的货币贬值，在帮助本国出口的同时却伤害了巴西等国的制造业。

这也令G20等大型论坛的气氛变得愈加紧绷，各种看法激烈交锋，期望赢得共识。

“不可能找到让世界上所有人都满意的完美政策，”IMF的国际货币与金融委员会(IMFC)主席尚达曼指出。IMFC负责就全球货币与金融体系向IMF提供建议。