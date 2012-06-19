G20将加大施压力度 敦促欧洲解决债务危机

* G20公报草案敦促欧洲采取大胆措施

* 欧元区解体风险消退,但市场依然紧张

* 奥巴马将与默克尔和其他欧洲首脑讨论危机问题

* 德国暗示调整希腊抒困计划的灵活性有限

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月18日电---希腊节支派政党赢得议会选举,却没能稳定市场,或缓解全球经济将受动荡形势拖累的忧虑,让世界主要国家领导人加大力度,敦促欧洲竭尽所能对抗债务危机.

路透获得的20国集团(G20)墨西哥峰会公报草案显示,G20将敦促欧洲采取"所有必要的政策措施"来解决危机.

美国总统奥巴马要求周一晚间与欧洲领导人会晤,并将与德国总理默克尔进行单独会谈.奥巴马担心欧洲问题会影响其连任成功机率,而默克尔对要求欧洲大胆采取新举措是持抵制态度.

欧洲官员反对有关他们对全球经济增长疲软负有责任的说法,并淡化了欧元区问题将很快得到解决的希望.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索称:"老实说,我们来这里不是为了听别人教训我们什麽是民主或怎样管理我们的经济."

在墨西哥海军舰艇和军队的保护下,G20国家领导人开始了为期两天的会议;在全球经济趋弱的背景下,经济增长和创造就业将被作为首要议题.

欧洲对抗债务危机的行动料将主导G20领袖就全球经济展开的讨论.欧债危机已经导致希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助,还迫使西班牙为国内银行业申请纾困.

德国总理默克尔午夜在抵达墨西哥後对记者表示,欢迎希腊大选的结果,但她不能接受放松节支举措和深度结构性改革.希腊政府已将这两点作为继续履行2,400亿欧元欧盟/IMF纾困计划的条件.

"希腊政府将会而且必须履行已经作出的承诺."她说.

这把她与希腊大选的获胜者--保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)放在了对立面.後者在竞选中许诺将重新谈判救助方案中的条款,并在周一重申这一立场,表示需要进行"修改",以缓解希腊"极高的失业率和巨大的困难".

新民主党消息人士在雅典对路透表示,希腊将要求把117亿欧元的节支任务分摊到四年完成,而非两年.

摩根大通分析师David Mackie认为,欧洲政府最终可能不得不让步,对已经提供给希腊的贷款做出"大幅重组",好让希腊重返可持续的道路.

**无止尽的沉滞**

默克尔也面临着对欧盟采取更强硬立场的压力.

但她已拒绝推出欧元区共同债券的呼吁,也不赞同建立欧洲"银行业联盟",提供跨境存款担保.她称这些权宜之计注定将失败,势将遭到德国法庭驳回.

取而代之的是,默克尔正促使欧洲领袖同意一个迈向更紧密财政整合的路线图,其中涉及将各国预算主权交给欧盟,并授予欧洲议会更大权力.

藉由筹划欧盟未来五至十年的前景,她希望能赢回市场的信心.

不过其他国家领袖,特别是法国新总统奥朗德,对於移转财政权力甚表怀疑.6月28-29日欧盟领袖峰会中,看来欧洲将不会出现"大协议".

全球主要经济体的领导人料将确认其对IMF提供对抗危机新贷款的承诺,尽管部分新兴国家对於取得IMF更大影响力的进展缓慢感到沮丧.

G20领袖料也将采行"洛斯卡沃斯行动计画",誓言提升经济成长及就业,投资基础设施并促进贸易,并坚守其对降低预算赤字的承诺.

"强劲、可持续且均衡的成长,仍是G20的当务之急,因这将带领我们创造更多就业机会,提升全世界的福祉,"G20草拟的公报称."我们承诺将采取一切必要政策来强化需求,支持全球成长,并重振信心."(完)

--编译 程琳/徐文焰/李婷仪;审校 孙茉莉/张荻/徐文焰

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