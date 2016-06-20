G20工作组建议完善资本流动的监测及扩大SDR使用－中国央行

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港6月20日 - 中国人民银行周一表示，20国集团(G20)国际金融架构工作组就完善资本流动的监测和应对、扩大特别提款权（SDR）的使用等提出了一系列建议。
工作组第四次会议周一在韩国首尔召开，中国人民银行派团参加了会议。会议通过了将提交给G20部长的工作组总结报告。
工作组提出的建议还包括，加强以国际货币基金组织(IMF)为核心的全球金融安全网并完善国际货币基金组织与区域安全网的合作、继续推动基金组织份额和治理结构改革、提高主权债重组的有序性和可预测性和完善本币债券市场等。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。