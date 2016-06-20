G20工作组建议完善资本流动的监测及扩大SDR使用－中国央行

路透香港6月20日 - 中国人民银行周一表示，20国集团(G20)国际金融架构工作组就完善资本流动的监测和应对、扩大特别提款权（SDR）的使用等提出了一系列建议。

工作组第四次会议周一在韩国首尔召开，中国人民银行派团参加了会议。会议通过了将提交给G20部长的工作组总结报告。

工作组提出的建议还包括，加强以国际货币基金组织(IMF)为核心的全球金融安全网并完善国际货币基金组织与区域安全网的合作、继续推动基金组织份额和治理结构改革、提高主权债重组的有序性和可预测性和完善本币债券市场等。(完)