20国集团将要求大型保险业者持有更多资本

路透伦敦7月18日 - 全球监管机构周四表示，大型保险业者自2019年起必须持有更多资本，以涵盖其倒下时所可能给金融体系带来的风险。

监管机构也列出初步的九家保险业者名单，美国国际集团(AIG.N)及德国安联(ALVG.DE)名列其中，这些保险业者被视为在全球具有重要地位，可能必须要达成这些新的规定。

这项宣布对于保险业而言是一大挫折，保险业者辩称他们不像银行是导致金融危机的主因，因此不应遭到同样的监管要求羞辱。

然而这项改革是应20国集团(G20)领导人的要求，而G20也针对28家全球大型银行业者祭出类似的措施，同样也需要在2019年达成。

G20认为保险业和银行业对金融体系构成同样的系统风险。2008年发生在AIG身上的问题突显出这样的威胁，当时AIG不得不接受纳税人的纾困，成为信用紧缩后的最大纾困案。

国际保险监督官协会(IAIS)在一份声明稿中指出，根据IAIS所提出的计划，保险业者将受到更严格的监督，且必须在2015年展现其能够在危机中顺利清算歇业的能力，而不用倚靠纳税人的纾困。

IAIS执行委员会主席Peter Braumueller表示，这些改革是专为保险业者所设计，将在未来两个阶段决定保险业者必须持有多少的额外资本，且将把多个因素纳入考量。

负责G20监管任务的金融稳定委员会(FSB)周四公布适用新规定的保险业者名单。再保险业者的名单则要到2014年7月以后才会提出，因为还需要更多时间分析这些公司。

周四列入名单的业者包括：德国安联(ALVG.DE)、美国国际集团、意大利Assicurazioni Generali S.p.A. (GASI.MI)、英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)、法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)、美国大都会人寿(MET.N)、中国平安保险(601318.SS)、美国保德信金融集团(PRU.N)、英国保诚集团(PRU.L)。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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