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国际财经 | 2016年 4月 16日 星期六 08:14 BJT

G20公报称全球经济增长仍然温和 警告面临下档风险

路透华盛顿4月15日 - 20国集团(G20)周五称，全球经济成长仍然“温和且不均衡”，但全球经济前景持续面临较多下行风险和不确定性，包括金融市场持续波动，大宗商品出口国面临挑战和低通胀。

G20财长和央行会议结束后发布的公报称，“地缘政治冲突、恐怖主义、难民流动以及英国可能脱离欧盟的冲击也使全球经济环境复杂化。”

公报重申之前做出的汇率承诺，“包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。”

公报还重申，“将各自以及共同使用所有政策工具，包括货币、财政和结构性改革政策，以增强信心和促进增长。”(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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