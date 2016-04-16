G20公报称全球经济增长仍然温和 警告面临下档风险

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华盛顿4月15日 - 20国集团(G20)周五称，全球经济成长仍然“温和且不均衡”，但全球经济前景持续面临较多下行风险和不确定性，包括金融市场持续波动，大宗商品出口国面临挑战和低通胀。
G20财长和央行会议结束后发布的公报称，“地缘政治冲突、恐怖主义、难民流动以及英国可能脱离欧盟的冲击也使全球经济环境复杂化。”
公报重申之前做出的汇率承诺，“包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。”
公报还重申，“将各自以及共同使用所有政策工具，包括货币、财政和结构性改革政策，以增强信心和促进增长。”(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。