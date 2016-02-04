G20会议临近之际，人民币空头押注增加

2016年1月21日在北京拍到的人民币与美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦2月3日 - 20国集团(G20)财经首脑本月26-27日将在上海开会，在外汇交易员权衡中国在此前后有多大可能实施人民币汇率法定贬值的同时，本周衍生品市场新增数以十亿计美元的人民币空头押注。

人民币汇率波动率以及在期权市场的贬值偏向在过去一周升至纪录高位。

离岸人民币现汇再度承压，在周三伦敦市场开盘时兑美元CNH=D3跌至三年低点6.6510元。在岸市场由于受到当局严格管制，汇价CNY=持稳于6.5778.

离岸人民币一个月期波动率CNH1MO=从不到8%跳涨至近10%的纪录高位，欧元/美元一个月期波动率为8.5%。(图表：tmsnrt.rs/1P6bkUm)

交易员称，周一期权规模达到120亿美元，周二几乎达到170亿美元。期权交易规模难以追踪，因为期权市场大多是场外进行，而不是在可追踪的交易平台或交易所。

伦敦市场周三早盘，一个月、两个月、三个月和六个月期人民币看空合约均超过8月时触及的纪录低位。

“显然，市场认为中国人民银行密集干预难以持续，因此该央行在某个时候将不得不让人民币贬值，”德国商业银行驻新加坡外汇策略师Hao Zhou表示。

本周尾段中国将公布1月外汇储备数据。路透调查显示，超过12家银行预计中国外汇储备降幅达到创纪录的1,300亿美元，外汇储备降至3.2万亿美元。

一些做空人民币的对冲基金臆测，中国外储降幅将达2,000亿美元或更多。路透看到一家大型国际银行驻伦敦销售部门给特定客户的电邮显示，估计降幅为2,620亿美元。

美银美林分析师上周五呼吁，G20集团财经首脑2月上海会议就一系列举措达成协议，其中包括人民币一次性贬值，并承诺稳定美元汇率以支持经济成长，防止再次出现金融市场恐慌。

在本周末中国开始长达一周的春节假期前，当局再三警告“投机者”，中国将保持人民币汇率稳定。

本周法国兴业银行分析师公布报告称，到2016年底人民币跌至7.5的机率为三分之一。

“我们的核心预估(有65%的可能性)为美元兑人民币在2016年将非常缓慢而可控地升至6.80，但今年达到7.5的可能性越来越大。”(完)