全球经济：不存在普遍适用于所有G20国家的债务目标--俄罗斯副财长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
**汇率承诺**
俄罗斯G20协调人Ksenia Yudayeva表示，各国应该坚持市场决定汇率的承诺。各国在2月G20和G7会议上首次做出这种承诺。
全球决策者此前曾表示，日本的刺激计划将成为本周G20、世行和国际货币基金组织(IMF)全球经济会议的主要议题，尤其是超宽松政策给资产价格造成的影响和引发投机性买盘的风险。
Storchak表示，现在对日本的政策作出评判为时尚早，领导人应该先了解日本的动机及其政策对贸易伙伴带来的影响。
美国财长杰克卢周三稍早表示，鼓励经济成长对日本来说十分重要，但美国政府正密切留意日本政策，以确保日本坚守在G7会议上做出的汇率承诺。(完) (编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 许娜/郑茵/张荻)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com