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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 11:50 BJT

全球经济：不存在普遍适用于所有G20国家的债务目标--俄罗斯副财长

**汇率承诺**

俄罗斯G20协调人Ksenia Yudayeva表示，各国应该坚持市场决定汇率的承诺。各国在2月G20和G7会议上首次做出这种承诺。

全球决策者此前曾表示，日本的刺激计划将成为本周G20、世行和国际货币基金组织(IMF)全球经济会议的主要议题，尤其是超宽松政策给资产价格造成的影响和引发投机性买盘的风险。

Storchak表示，现在对日本的政策作出评判为时尚早，领导人应该先了解日本的动机及其政策对贸易伙伴带来的影响。

美国财长杰克卢周三稍早表示，鼓励经济成长对日本来说十分重要，但美国政府正密切留意日本政策，以确保日本坚守在G7会议上做出的汇率承诺。(完) (编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 许娜/郑茵/张荻)

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