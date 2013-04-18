全球经济：不存在普遍适用于所有G20国家的债务目标--俄罗斯副财长

**汇率承诺**

俄罗斯G20协调人Ksenia Yudayeva表示，各国应该坚持市场决定汇率的承诺。各国在2月G20和G7会议上首次做出这种承诺。

全球决策者此前曾表示，日本的刺激计划将成为本周G20、世行和国际货币基金组织(IMF)全球经济会议的主要议题，尤其是超宽松政策给资产价格造成的影响和引发投机性买盘的风险。

Storchak表示，现在对日本的政策作出评判为时尚早，领导人应该先了解日本的动机及其政策对贸易伙伴带来的影响。