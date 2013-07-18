路透专访：G20应准备好迎接更大的市场波动--G20峰会协调人

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
Yudayeva表示，即便讯息传达一致，市场仍可能动荡，就像1980年代的拉丁美洲债务危机和1997年亚洲危机时一样，因为市场要适应新的现实情况。
“内容一致且清晰的信息非常重要，但未必能停止市场的波动，它可以略微减轻波动，但无法完全消除。”她在本周G20各国财长和央行官员在莫斯科召开会议前补充称。
Yudayeva目前受聘于俄罗斯总统普京，负责协调今年9月圣彼得堡G20峰会的准备工作。她原先曾担任国家控股银行Sberbank的首席经济学家。
她称，与会官员将寻求中国更明确解释，其计划如何应对本国经济放缓和金融业压力。
“如果中国提供更多信息，就再好不过了。”她表示。
刚从华盛顿返回的Yudayeva还称，美国政府官员继续反对G20国家提出的就控制借贷作出坚定承诺的呼吁。
她补充称，美国的更大关切是欧洲和德国应采取措施，来振兴目前普遍疲弱的经济活动。
“美国人的关注重点不是他们拒绝灵活的中期财政目标，”她称，“主要要求是欧洲人采取一些刺激需求的政策。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。