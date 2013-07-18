路透专访：G20应准备好迎接更大的市场波动--G20峰会协调人

Yudayeva表示，即便讯息传达一致，市场仍可能动荡，就像1980年代的拉丁美洲债务危机和1997年亚洲危机时一样，因为市场要适应新的现实情况。

“内容一致且清晰的信息非常重要，但未必能停止市场的波动，它可以略微减轻波动，但无法完全消除。”她在本周G20各国财长和央行官员在莫斯科召开会议前补充称。

Yudayeva目前受聘于俄罗斯总统普京，负责协调今年9月圣彼得堡G20峰会的准备工作。她原先曾担任国家控股银行Sberbank的首席经济学家。

她称，与会官员将寻求中国更明确解释，其计划如何应对本国经济放缓和金融业压力。

“如果中国提供更多信息，就再好不过了。”她表示。

刚从华盛顿返回的Yudayeva还称，美国政府官员继续反对G20国家提出的就控制借贷作出坚定承诺的呼吁。

她补充称，美国的更大关切是欧洲和德国应采取措施，来振兴目前普遍疲弱的经济活动。