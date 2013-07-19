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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 19:28 BJT

全球经济：G20劳动和财政部长誓言采取采措施提振就业

路透莫斯科7月19日 - 来自20国集团(G20)的劳动和财政部长周五誓言实施帮助民间部门创造就业和投资的政策，从而刺激全球经济成长。

“我们将维持支撑性宏观经济环境，这有利于就业创造、投资和企业发展，从而使得民间部门在推动就业和经济成长方面发挥自己的作用，”部长们在莫斯科发布的声明中称。

他们称民间部门成长的主要障碍与投资环境、融资渠道、基础设施建设以及技术和技能相关。

他们称，推进就业市场效率并提高活力是政府职责。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)

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