沙特及俄罗斯将发布声明 呼吁合作支撑油市--消息人士

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月5日 - 几位知情消息人士称，主要产油国沙特阿拉伯及俄罗斯将于周一稍晚在20国集团(G20)峰会期间发布联合声明，呼吁进行合作以支撑油市。
石油输出国组织(OPEC)将于本月稍晚在阿尔及利亚举行非正式会谈，将于11月在维也纳举行正式会晤。
其中一位消息人士称，非OPEC产油国俄罗斯可能将派一个代表团参加11月的OPEC会议。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。