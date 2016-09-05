版本:
中国
国际财经 | 2016年 9月 5日 星期一 17:01 BJT

沙特及俄罗斯将发布声明 呼吁合作支撑油市--消息人士

路透9月5日 - 几位知情消息人士称，主要产油国沙特阿拉伯及俄罗斯将于周一稍晚在20国集团(G20)峰会期间发布联合声明，呼吁进行合作以支撑油市。

石油输出国组织(OPEC)将于本月稍晚在阿尔及利亚举行非正式会谈，将于11月在维也纳举行正式会晤。

其中一位消息人士称，非OPEC产油国俄罗斯可能将派一个代表团参加11月的OPEC会议。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐