G20会议：沙特与俄罗斯签署石油合作协议 未来可能会限产（更新版）

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路透中国杭州9月5日 - 沙特阿拉伯和俄罗斯周一同意在油市方面进行合作，称双方不会立即采取行动，但未来可能会限制产量。该消息提振油价上扬，市场寄望两大产油国合力解决全球石油供应过剩问题。

这份联合声明是由两国能源部长在中国20国集团(G20)峰会的间隙签署的，之前在俄罗斯总统普京和沙特阿拉伯副王储萨勒曼进行了会晤。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，两国将结成战略能源合作伙伴关系，高度的互信将使双方能够应对全球挑战。沙特能源部长法力赫表示，协议将鼓励其他产油国进行合作。

布兰特原油期货收高，报每桶47.63美元，盘中一度触及8月30日来高位49.40美元，受俄罗斯和沙特达成协议憧憬提振。

“目前没有必要冻结产量...我们可以等一段时间再做此类决定，”法力赫称。

“冻产是首选方案之一，但不一定马上就实施。”

即便周一的声明没有马上付诸实施，但这标志着俄罗斯和沙特之间的关系取得重大进展。两国在叙利亚问题上实际进行了一场代理人之战，俄罗斯还把自己看作是伊朗的主要盟友，而伊朗又是沙特在中东的夙敌。

石油输出国组织(OPEC)本月稍晚将在阿尔及利亚举行非正式会谈，并定于11月在维也纳召开正式会议。

OPEC实际领导者沙特还暗示愿意进行合作，因其现在面临预算压力，并寻求安排沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上市。

OPEC和非OPEC国家俄罗斯之间达成任何协议，都将是俄罗斯在新千年之初同意与该组织协同减产15年以来的首次，虽然俄罗斯从未落实那份承诺。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，如果产油国决定冻产，那么他对减产时间持开放态度。

如果将产量冻结在2015年初的水准，那实际就等于减产，因为包括沙特、俄罗斯、伊拉克和伊朗在内的多数产油国此后都提高了产量。诺瓦克还表示，也有可能还讨论直接减产。(完)