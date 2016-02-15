G20国家目前应该展开进一步的政策合作--韩国官员

路透2月15日 - 路透首尔2月15日 - 韩国企划财政部一位官员表示，韩国将在即将召开的20集团(G20)会议上推动G20国家之间进一步的政策合作，以应对全球金融市场目前出现的挑战。

“G20国家需要在利率和汇率等问题上显示出更近一步的政策合作。目前所有国家都倾向于各行其是，”韩国企划财政部国际金融政策局局长Hwang Kunil在周五接受路透访问时说。

Hwang在本月稍早的例行内阁重组中被任命担任现职，负责监控国际金融市场。他说的是2月底在上海召开的G20财长会议。

上述言论呼应了上周日本财务大臣麻生太郎的讲话。麻生太郎表示，在最近市场出现动荡之后，希望会议能考虑采取全球性的对策。

“我希望中国作为G20轮值主席国，能够展现出良好的领导能力，帮助所有国家克服目前的动荡，”Hwang说。

受到美国12月加息、中国股市巨震以及日本采用负利率政策的影响，韩元和韩股今年开局以来出现剧烈波动。

韩国债券价格飙升，公债收益率(殖利率)跌至纪录新低，因投资者寻求避险资产。

Hwang称，韩国企划财政部长官柳一镐也正计划出席上海的会议，并寻求会员国间更大程度的合作。

至于说道国内应对过度金融动荡的措施，Hwang表示决策制定者正就可能在金融危机时动用的紧急应变计划进行微调。

他称政府亦正考虑调整现有的资本管制办法，但短期内不会有什么改变宣布。当前资本管制措施是前几年所建立，旨在抑制资本流入。

Hwang还表示，直到最近，市场状况都还未严重到需启动政府的紧急应变计划，不过外汇官员正密切关注形势。

“若市场发生严重动荡，我们准备坚决行动。”Hwang说。(完)