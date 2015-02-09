路透专访：韩国财长暗示当前利率政策或维持不变

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
“去年下半年，韩国利率下调了两次，由2.5%降至2%，这已经是历史低位了。因此这种状况可能会持续，”崔炅焕称，暗示他所在部门不会推动进一步降息。
在韩国，利率由央行独立制定，但政府的看法，尤其是企划财政部的意见以往都对央行的决策产生重大影响。
崔炅焕还表示，那些只采取促进本国竞争力的货币政策的国家对全球经济无益，他呼吁20国集团领导人在提高政策协调方面发挥更大作用。(完)
(编译/审校 王洋/李春喜)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)