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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 19:05 BJT

路透专访：韩国财长暗示当前利率政策或维持不变

“去年下半年，韩国利率下调了两次，由2.5%降至2%，这已经是历史低位了。因此这种状况可能会持续，”崔炅焕称，暗示他所在部门不会推动进一步降息。

在韩国，利率由央行独立制定，但政府的看法，尤其是企划财政部的意见以往都对央行的决策产生重大影响。

崔炅焕还表示，那些只采取促进本国竞争力的货币政策的国家对全球经济无益，他呼吁20国集团领导人在提高政策协调方面发挥更大作用。(完)

(编译/审校 王洋/李春喜)
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