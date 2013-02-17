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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 17日 星期日 14:21 BJT

G20称不会出现“货币战” 亦未达成减赤协议

20国集团(G20)周六称不会出现“货币战”，并推迟了设立减债新目标的计划，表现出对全球经济疲软感到忧虑。G20财长莫斯科会议声明并未对日本实施的扩张性政策提出批评。俄罗斯财长西卢阿诺夫称，G20未能就中期预算赤字水平达成共识。路透

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