更正：G20财长会议联合声明摘要：避免货币竞相贬值

2月15日20国集团代表们在克里姆林宫与俄罗斯总统举行会晤。 REUTERS/Maxim Shemetov

(因译文错误，第二小标第四段更正为“发达经济体将按照我们领导人在洛斯卡波斯(Los Cabos)的承诺,在圣彼得堡峰会之前制定可靠的中期财政策略”)

路透莫斯科2月16日 - 以下是20国集团（G20）财长及央行行长莫斯科会议周六即将发表的联合声明的主要内容。

这份声明内容是在周五晚间敲定的，路透看到声明的副本，以下并非声明的全文。

汇率：

“我们重申我们的承诺，即通过合作达到持久削减全球性失衡的目的，通过推进结构性改革来影响国内储蓄并提高生产力。”

“我们重申我们的承诺，即以更快的速度推动市场驱动的汇率体制和汇率弹性，以反映基本面因素，避免汇率持续错配，而且我们在这方面需要密切合作，这样才能共同增长。”

“我们重申，资金流过度波动及汇率无序波动，对经济及金融稳定会带来负面影响。”

“我们将阻止货币竞相贬值。我们不会为了竞争目的而将目标对准汇率，我们将抵制所有形式的贸易保护主义，保持我们的市场开放。”

财政整顿：

“为了解决全球经济疲软问题，大刀阔斧的改革和周密协调的政策是实现经济强劲、持续且平衡增长、重振信心的关键。”

“我们将继续履行包括金融改革议程在内的之前承诺，建立一个更富有弹性的金融体系，并通过锐意进取的结构性改革来提振经济增长。”

“我们承诺将确保可持续性的公共财政。”

“发达经济体将按照我们领导人在洛斯卡波斯(Los Cabos)的承诺,在圣彼得堡峰会之前制定可靠的中期财政策略。”

“将制定并执行可靠的中期财政整顿计划，同时兼顾短期经济状况和可用的财政空间。”

“我们支持（与会国）采取行动，改善信贷流动状况，确保信贷流入需要的经济领域。根据各自的任务，货币政策应致力于稳定国内物价，继续支持经济复苏。”

“我们承诺监督各国以各自目的所执行政策对他国的负面影响，并确保将这些负面影响降至最低。我们期待继续推进的框架工作组效应能见成效。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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