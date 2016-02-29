G20会议缺乏具体促增长措施 失望情绪可能打击股市下跌

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦2月28日 - 分析师称，由于周末的20国集团(G20)财经领导人会议未提出新的、具体的刺激增长措施，投资者可能削减股票持仓。
G20国家财长和央行总裁周六宣布，要使全球经济摆脱低迷，他们的视野需要在超低利率和印钞等措施之外。
但会议没有提出具体的协同支出刺激方案以提振经济活动，而这是自2016年初市场大跌以来投资者所殷切期待的。今年年初，围绕对中国经济放缓的担忧打击全球市场大幅下跌。
“G20将采取老套路这个事实，可能让市场不感兴趣，因此股市可能会下跌，”交易及研究公司HED Capital的董事总经理Richard Edwards表示。
其他人同样也感到丧气。
“一些人会因为(G20)缺乏具体措施感到失望，”位于日内瓦的投资及咨询公司Prime Partners的投资长Francois Savary表示。
G20官员在公报中同意“我们将各自以及共同使用所有政策工具，包括货币、财政和结构性改革政策，来提振全球经济。”
不过，在上海的两天会议也突显出参会官员对于最佳发展方案的不同看法，这降低了近期协同行动的可能性。
多基金投资公司SteppenWolf Capital的联席创始人Phoebus Theologites表示，鉴于G20让欧洲央行推出更多货币刺激政策的有效性怀有疑虑，欧元兑美元EUR=可能上涨。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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