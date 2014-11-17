中国经济：正经历增速换档期和经济结构阵痛期--财政部副部长

**影子银行**

朱光耀称，影子银行和部分经济领域产能过剩是中国现在面临的一些主要问题。

他表示，“中国的影子银行主要是在银行资产负债表之外的部分，突出表现在信托、基金部分。”

金融稳定委员会在最近的一份报告中表示，中国影子银行2013年迅速增长，规模现为全球第三。

朱光耀称，与中国金融业总量相比，影子银行业“量实际上不是很大，但挑战在于其增长速度比较快。”

北京一直在努力在不影响资金向小企业流动的情况下，控制影子银行的风险因素。

上周五的数据显示，10月银行贷款大幅下降，货币供应增长降温，令人担心经济放缓加剧，引发采取更多刺激举措的呼声，其中包括降息。

朱光耀称，全球经济复苏速度太慢而且不均衡，同时呼吁美国批准拖延已久的IMF份额与管理改革计划。