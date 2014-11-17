中国经济：正经历增速换档期和经济结构阵痛期--财政部副部长

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
**影子银行**
朱光耀称，影子银行和部分经济领域产能过剩是中国现在面临的一些主要问题。
他表示，“中国的影子银行主要是在银行资产负债表之外的部分，突出表现在信托、基金部分。”
金融稳定委员会在最近的一份报告中表示，中国影子银行2013年迅速增长，规模现为全球第三。
朱光耀称，与中国金融业总量相比，影子银行业“量实际上不是很大，但挑战在于其增长速度比较快。”
北京一直在努力在不影响资金向小企业流动的情况下，控制影子银行的风险因素。
上周五的数据显示，10月银行贷款大幅下降，货币供应增长降温，令人担心经济放缓加剧，引发采取更多刺激举措的呼声，其中包括降息。
朱光耀称，全球经济复苏速度太慢而且不均衡，同时呼吁美国批准拖延已久的IMF份额与管理改革计划。
他称，希望欧洲和日本的伙伴国能恢复相对较高的增长速度。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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