习近平称世界经济迫切需要找到新的增长源

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月16日 - 新华社周一报导称，中国国家主席习近平在二十国集团领导人峰会工作午宴上关于中国主办2016年峰会的发言中表示，世界经济迫切需要找到新的增长源。
习近平称，“世界经济基本走出危机，但复苏高度脆弱，增长动力不足，主要经济体走势和政策更趋分化。我们迫切需要找到新的增长源，推动世界经济走向新一轮繁荣。”
习近平称，“近年来，全球经济治理改革进展不畅，国际经济贸易规则加速演变。我们需要采取协调一致行动，引领国际经济合作发展方向。”
G20领导人在周一的声明稿中表示，他们维持2018年前整体国内生产总值额外增加2%的目标，即使全球经济增长依然不均且逊于预期。
习近平周日在G20会议期间表示，中国有信心、有能力保持经济中高速增长，今年中国经济预计实现7%左右增长。
习近平称，2016峰会将重在推进改革创新，完善全球经济金融治理，增强新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。中国明年将在杭州举办G20峰会。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。