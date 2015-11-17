习近平称世界经济迫切需要找到新的增长源

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月16日 - 新华社周一报道称，中国国家主席习近平在二十国集团领导人峰会工作午宴上关于中国主办2016年峰会的发言中表示，世界经济迫切需要找到新的增长源。
习近平称，“世界经济基本走出危机，但复苏高度脆弱，增长动力不足，主要经济体走势和政策更趋分化。我们迫切需要找到新的增长源，推动世界经济走向新一轮繁荣。”
习近平称，“近年来，全球经济治理改革进展不畅，国际经济贸易规则加速演变。我们需要采取协调一致行动，引领国际经济合作发展方向。”
G20领导人在周一的声明稿中表示，他们维持2018年前整体国内生产总值额外增加2%的目标，即使全球经济增长依然不均且逊于预期。
习近平周日在G20会议期间表示，中国有信心、有能力保持经济中高速增长，今年中国经济预计实现7%左右增长。
习近平称，2016峰会将重在推进改革创新，完善全球经济金融治理，增强新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。中国明年将在杭州举办G20峰会。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”