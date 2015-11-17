习近平称世界经济迫切需要找到新的增长源

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月16日 - 新华社周一报道称，中国国家主席习近平在二十国集团领导人峰会工作午宴上关于中国主办2016年峰会的发言中表示，世界经济迫切需要找到新的增长源。

习近平称，“世界经济基本走出危机，但复苏高度脆弱，增长动力不足，主要经济体走势和政策更趋分化。我们迫切需要找到新的增长源，推动世界经济走向新一轮繁荣。”

习近平称，“近年来，全球经济治理改革进展不畅，国际经济贸易规则加速演变。我们需要采取协调一致行动，引领国际经济合作发展方向。”

G20领导人在周一的声明稿中表示，他们维持2018年前整体国内生产总值额外增加2%的目标，即使全球经济增长依然不均且逊于预期。

习近平周日在G20会议期间表示，中国有信心、有能力保持经济中高速增长，今年中国经济预计实现7%左右增长。