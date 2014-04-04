G20峰会对于金融市场“作用不大”--欧洲央行研究

路透法兰克福4月4日 -根据欧洲央行周五公布的研究，尽管媒体大篇幅报导20国集团(G20)领导人及央行官员会议，但这些会议对金融市场的短期作用有限。

欧洲央行研究人员主要关注2007年11月到2013年9月期间，股票和债券价格在G20会议后的变动情况。这段期间，G20正致力于减轻金融危机所带来的冲击。

“我们分析出的结论是，G20会议的效果偏小、持续时间较短、而且是非系统性及不稳固的。”研究总结道。

有关G20会议帮助缓和市场紧张情绪的证据并不充分，亦即这些会议是否帮助发达经济体实现股票价格上升及债券价格下跌。

“(这)显示出，G20峰会的信息和决议内容对市场人士的即刻影响有限，或者此前已经反映在市场价格中了。”

这次研究仅关注G20会议的短期影响，不能判断会议启动的改革将造成的长期影响，以及决策者加强联系所能带来的益处。

研究人员称，如此的优点“将使得G20会议仍有很高的价值，但是可能配不上此前受到的媒体高度关注。”

下次G20财长和央行总裁会议定于4月10日在华盛顿举行。(完)

(编译 洪曦/田建华; 审校 张明钧/高琦)

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