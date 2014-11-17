奥巴马再次承诺美国战略重心向亚太地区转移

(本文由路透中文网编译提供)

路透澳洲布里斯班11月15日 - 美国总统奥巴马周六就美国战略重心向亚太地区转移政策寻求让该地区盟国安心，并向中国发出含蓄信息，承诺会“竭尽每一份力量深化接触”。

奥巴马在澳洲发表讲话时称，亚洲的安全秩序绝不得建立在“胁迫和恫吓、大国欺负小国”的基础上，“而应该以联盟为基础来实现相互的安全”。澳洲是奥巴马本次出访亚太三国的最后一站。

尽管奥巴马没有明确地将矛头指向中国，但几乎毫无疑问的是，他暗指的是中国与一些邻国的海上争端以及该地区对中国军力增强的担忧。

“大家不该质疑我们的决心和我们对盟国的承诺，”奥巴马在布里斯班昆士兰大学发表关于政策的演讲时说。奥巴马之前在布里斯班出席了G20峰会。

奥巴马就美国战略重心向亚太地区转移的政策欲再次表态。外界普遍认为，该政策旨在对抗中国日渐增强的影响力。

但鉴于奥巴马忙于乌克兰危机、打击“伊斯兰国”、抗击埃博拉等事务，许多亚洲国家希望看到该政策真实存在的进一步证据。

“我们将利用我们的每一份力量--外交、军事、经济、发展，日复一日地、不断地、审慎地继续深化我们的接触，”奥巴马说。

奥巴马重申美国欢迎和平、稳定、繁荣的中国崛起，并称中国必须证明自己是“负责任的国家”，“不论在贸易方面还是在海上，必须遵守与其他国家一样的规则”。（完）