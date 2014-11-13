G20峰会临近澳洲安保升级 爬行动物和鸡蛋皆属违禁品

路透悉尼11月13日（记者Byron Kaye） - 20国集团（G20）峰会本周将在澳大利亚第三大城市布里斯班举行，当局部署该国和平时期最大规模的警力和军队，应对从不听指挥的示威者到大规模人质劫持活动等情况，在该市多个指定区域鸡蛋、罐装食品、爬行动物和冲浪板都在被禁物品之列。

当美国总统奥巴马、俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平以及其他世界重要经济体的领导人齐聚布里斯班时，炸弹探测机器人将随时待命，无人机也会监控人群。

这次会议安保行动动用了6,000名警察和1,900名军人，将在保护全球最具影响力的各国领导人和对异见人士保持宽容之间展现显而易见的平衡。

四年前在多伦多举行的G20峰会被认为是该组织面临的一场最严重的公关灾难，一周内就有1,100多名示威者被逮捕，并有报导称警方存在暴力行为。

“不管大型活动在哪里举行，我们都引以为鉴，据此实施我们认为应该包括在自己计划中的措施，尤其是从多伦多事件中吸取经验。”昆士兰州助理警察局长兼G20峰会安保负责人Katarina Carroll说，“警方理解每个人都有示威的权利。”

G20特别法令规定，在布里斯班特定区域携带冲浪板、冷冻鸡蛋、爬行动物和玩具车等50多种无害物品将被视为违法行为，因为这些物品能够被当做武器使用。

三家当地法院将24小时待命，以便遭逮捕的大量示威者能够快速申请保释。

在11月15日和16日的峰会开始前，澳大利亚突击队士兵在布兰斯班最复杂的建筑内已经进行了数周的反恐演练，期间动用了黑鹰直升机、装甲车和具有夜视功能的步枪。

”最坏的情况是恐怖主义劫持事件，“澳大利亚国防军少将Stuart Smith说。”我们有常备部队，如果接到请求，能够协助警察来处理此类事件。“（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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