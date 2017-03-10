分析：特朗普时代的首届G20会议料调整汇率立场 美元将成焦点

2015年3月拍摄的美元和欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦3月9日 - 为下周20国集团(G20)财经首长会议准备的一份公报草案，去掉了之前关于灵活且稳定的汇率、以及有序市场的标准承诺。这预示对于汇率市场而言，这次会议可能是一个里程碑事件。

全球最具影响力的财政部长及央行官员将在3月17-18日于德国水疗胜地巴登-巴登开会，这是特朗普时代的首次G20财经首长会议。特朗普于11月赢得美国总统选举，并重申其“美国优先”的贸易保护主义立场。

美国经济活动稳健且通胀升高，正在推动利率及美元上扬。但白宫显然偏好弱势美元，认为这有利于美国出口、制造业及国际竞争力。

周二公布的数据显示，美国1月贸易逆差为485亿美元，为近五年来最高。

路透目睹的G20会议公报草案已经移除了去年公报中关于汇率“过度波动”及“无序”调整的说词，同时也取消关于避免“竞争性贬值”的承诺。

公报还在十多年来首次重提“全球过度失衡”，明显是针对德国和中国庞大的贸易顺差。

总体来看，这些变化可以显示美国政府在抵制强势美元，即便没有直接采取措施，或明确表示。美国将难以扭转的贸易逆差和制造业下滑归咎于强势美元。

公报草案仍有可能调整。各国不愿陷入货币战，因此抵制“过度波动和无序走势”以及避免“竞争性贬值”的措辞可能还会保留下来。

但若最终公报与当前的草案相似的话，将明确显示出美国新一届政府正在汇率和贸易方面施展拳脚。

“过去G7和G20声明的措辞被用来解释某些特定行动，或者用以提出警告。如果公报给汇率政策设定了界限，那么措辞的变化将具有重大意义，”纽约梅隆银行全球汇率策略主管Simon Derrick称。

Derrick指出G7于2003年迪拜会议时对汇率采用的措辞“弹性”，及2004年博卡拉顿的“全球经常帐失衡”。他表示，无论措辞在当时代表什么意义，事实就是日本在2004年不再通过干预汇市来削弱日圆。

**强烈的讯息**

G20成员国不太可能希望本币升值太多，甚至根本不希望本币升值。但Derrick补充道，在贸易确实重回国际政治议程之际，再提出“全球失衡”一词“显然旨在传递一种强烈的讯息”。

一名G20政府官员称，G20仍在讨论究竟该对汇率传达什么样的信号：“无论是什么，我们希望确定那不会被市场曲解。”

自去年11月特朗普胜选，白宫就指责日本、中国和德国--美国五大贸易伙伴中的三国--为谋求竞争性优势，蓄意操纵低估汇率，这招来冷冽的回应并引发汇市震荡。

美元1月触及14年高点，路透对逾60名汇市策略师进行的最新调查显示，未来一年美元可能进一步走强。(调查图表：tmsnrt.rs/2k8GCSM )

美国财长努钦(Steven Mnuchin)重申美财政部长期坚持的信念，即强势美元是件“好事”，因为这展现出对美国经济表现相对强势的信心。

但他警告说，短期内“某些观点并不正面”，他也向国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示希望IMF可对汇率政策提供“坦白而公正”的分析报告。

根据多伦多大学G20研究中心，自从G20财长及央行总裁于1999年起、各国领袖于2008年起开始举行会议以来，汇率对于“降低各国遭受经济危机袭击的弱点”所扮演的角色，始终是会议当中讨论的课题。

**贸易顺差**

前德国央行总裁韦尔特克曾数度参与G7会谈，他表示，倘若各国希望提高在全球的竞争力，他们应该着眼于处理自身的问题。

“其他国家总是挂虑德国的贸易顺差，但处理这个问题惟一的方式就是变得更具竞争力，”韦尔特克对路透表示。

“该为德国贸易顺差负起责任的不是汇率，而是产品的品质。你要怎么做--告诉中国减少进口吗?”

在3月15日，即G20会议开始的前两天，美联储料将再次升息，此举或将进一步巩固美元是全球外汇投资者所青睐的货币。

自2014年以来美元稳定升值，在过去两年美元上涨近30%，1月时以贸易加权值还升至14年高位。

但这几乎肯定不足以支撑任何的官方行动。总而言之，还没到时候。

在1980年代初，美元在当时的雷根总统任内飙升了80%，促使时任美联储主席的沃克尔催生罕见的G7协议来压低美元，尽管只有五国签署该协议。这就是广场协议，是近代史上最有名且最成功的协调干预汇市的例子。

根据IMF，在广场协议的时代，美元被高估了30%，这是去年美元高估中值15%的两倍左右。(完)