两大国际经济机构敦促G20峰会优先关注就业问题

路透日内瓦7月17日 - 国际劳工组织(ILO)和经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，20国集团(G20)在本周稍晚的莫斯科峰会上必须优先探讨就业话题。

国际劳工组织总干事莱德(Guy Ryder)和OECD秘书长葛利亚在一份声明中指出，全球金融危机已步入第六个年头，然G20国家中的就业增长速度仍疲弱。

他们指出， “G20实践经济成长和就业增长的能力将受到全球公共舆论的评价。”

尽管有半数G20成员国过去12个月出现失业率小幅下滑，但另外一半成员国却出现了增长，在西班牙和南非两个国家现在的失业率超过了25%。

G20总体失业人口在今年初达到了9,300万人，其中30%失业人口已超过一年没有工作。

莱德与葛利亚呼吁，增加基础建设投资、银行增加向小企业贷款、改善社会安全保障及最低工资、为年轻人提高更好的发展前景。除了德国与日本，其余G20国家青年失业率皆至少是成人失业率的两倍。

他们指出，为了重返危机前就业水平，G20需创造出6,700万个岗位。(完)

(编译 石冠兰 审校 蔡美珍)

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