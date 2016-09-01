G20会议：美国将敦促主要经济体促进增长 更多关注在发展中落后的群体

路透华盛顿8月31日 - 美国财长雅各布·卢周三表示，美国总统奥巴马将敦促全球主要国家领导人使用财政政策和其他工具促进经济增长，同时对那些在经济发展中被抛在后面而心存不满的人群给予更多关注。

雅各布·卢谈及美国在20国集团(G20)峰会上要表达的讯息时说，美国将呼吁G20国家控制钢铁产业的规模不要发展得太大，以避免工厂产能利用率不足。G20峰会将在9月4-5日在杭州举行。

他的讲话暗示，美国可能在峰会上就中国国有钢铁巨头的过剩产能问题施压。这番讲话还表明发达经济体的领导人日益意识到，不能把对全球贸易和金融整合的支持视为理所当然。

“对全球化和科技有很深切的担忧，但对这些问题的对策不能是把自己封闭起来，”雅各布·卢在布鲁金斯学会根据预先准备的讲稿称。

在11月美国总统大选之前的选战中，两位总统候选人都对新旧自由贸易协定表示怀疑。英国6月公投决定脱离欧盟，是全球化令人不满的又一迹象。

雅各布·卢表示，G20需要找到方法提高贫困和中产家庭生活标准，并称奥巴马将向G20领导人施压，以普及银行服务。

美国还一直在向其他G20国家施压，要求他们在可能时增加支出以刺激全球经济。由于中国经济增长放缓削弱了铜铁等大宗商品的需求，全球经济增长降温。欧洲和日本的经济增长也不尽人意。

雅各布·卢称，奥巴马还将敦促更多国家启动对燃料补贴计划的审查；这是G20逐步取消支持燃料购买的低效计划的一部分。(完)