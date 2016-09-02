焦点：G20峰会召开在即 守卫自由贸易和全球化需要的不仅是空谈

路透悉尼9月2日 - 在英国退欧之后和美国总统大选之前，全球主要经济体领导人本周末将在中国杭州参加20国集团(G20)峰会，届时他们需要切实守卫长期以来所支持的自由贸易和全球化。

二战后达成的经济全球化协议目前危机重重。支持者称，全球化帮助全球大量人口摆脱贫困。G20会议的主办国--中国自己也是自由贸易的最大受益者之一，一跃成为全球主要的出口国家之一。

但6月英国公投意外决定退出欧盟，以及美国支持贸易保护主义的总统候选人特朗普的崛起，使全球化协议受到动摇。

“这次会议应当传递出一个明确讯息：全球领导人听到了民众对于全球化的担忧，正在采取措施以更好的理解和解决这些问题，”悉尼大学副教授Mark Melatos表示。

“但可能出现的情况是会议将不会取得太大成果，”他警告称，“有关全球贸易和投资益处的更多陈词滥调，将完全是空话。”

虽然近来有人承认，并非所有人都从全球化中受益--美国财政部长雅各布·卢本周就说到了那些认为自己被排除在外而焦虑愤怒的人们，但美国政府也暗示，将在奥巴马总统的任期内重新推进备受争议的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

应对2008年全球金融危机的协同行动让G20赢得赞誉，但最近对自由贸易的反对声浪似乎日渐高涨，G20却还没有明确的应对措施。

全球钢铁行业产能过剩是最棘手的问题之一，这也是全球最大钢铁生产国--中国的一块心病。其他担忧还包括外商投资壁垒、通过本币贬值来保护出口市场的风险。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德本周向路透表示，G20领导人需要采取更多措施刺激需求，振兴贸易及全球化，并且对抗不均衡。

她把整体前景形容为“增长小幅下滑、脆弱、疲弱、而且肯定不是由贸易推动。”

**损害他国利益**

欧洲智库经济政策研究中心(CEPR)估计，仅2016年的前八个月，G20国家的政府就实施了将近350条损害他国利益的举措。

“G20保护主义势头在2015和2016年急升，很不幸地正赶上全球贸易增长停滞，”CEPR在9月4-5日会议前发布的贸易报告中称。

美国商会周四发起猛烈抨击，认为信息(资讯)和通信科技领域的保护主义正在缓慢抬头，其公布的报告中提到从中国到俄罗斯乃至欧盟等地区实施的新举措。

“商会深感忧虑，越来越多在报告中记载的举措假借国家安全的名义，实际上起到了助长保护主义的作用，”商会这份107页的报告称。

澳洲政府上个月拒绝中资收购一家澳洲电网公司，称此举出于国家安全考量。北京将此决定斥之为“保护主义做法”。

欧盟执委会主席容克和欧洲理事会主席图斯克为本周的杭州会议设定优先议程时，自由贸易被安排在了倒数第二个的位置上。在这之前的优先议题有难民危机、就业增长、金融稳定和税务透明度。

尽管各方都意识到了前路所面临的挑战，但还没有拿出解决办法。

“G20将探讨如何逆转贸易和外国投资增长放缓的趋势...沟通贸易对民众所带来的福利，同时解除民众的担忧，”他们在联合函件中写道。

不过批评人士指出，政客们常常夸大全球化的好处，从而导致了民众的失望情绪。

奥巴马曾将TPP称为创造就业的引擎，但美国智库彼得森国际经济研究所预测，TPP在15年后对经济增长所作的贡献可能为0.5%。

TPP是奥巴马剩余任期内的头号立法目标，但在国内外却广受抨击。美国共和党和民主党总统候选人特朗普及希拉里克林顿都表态反对TPP，谴责以往的协议破坏美国的就业。

真要说的话，TPP反而凸显了G20内部的分歧。该协定曾被宣扬为奥巴马外交政策计划的经济支柱，这个计划要把美国外交政策重心向亚洲转移，抗衡中国的崛起。

“G20必须加强沟通自由贸易的益处，同时提供化解多边贸易自由化停滞所需的政治面推力，”澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院研究学者、曾在澳洲G20工作组工作过的Adam Triggs在报告中说道。

“要想在杭州完成一场成功的G20峰会，就是要通过公众可理解的切实行动，来应对重大的全球性挑战。”(完)