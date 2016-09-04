各国应加强宏观经济政策协调 推动国际贸易投资便利化--习近平

路透北京9月4日 - 中国国家主席习近平周日在二十国集团（G20）领导人杭州峰会开幕致辞中称，面对全球经济的挑战，各国应加强宏观政策协调，创新增长方式，完善全球经济金融治理，推动国际贸易和投资便利化，促进全球经济包容和联动式发展。

他并表示，二十国集团应为世界经济繁荣稳定把握好大方向。应该根据世界经济需要，进一步从危机应对向长效治理机制转型。在采取务实行动的同时，加强二十国集团机制建设，确保合作延续和深入，并倾听其它国家的声音。另外，各国要同舟共济，发扬伙伴精神。

“二十国集团聚集了世界主要经济体，国际社会对我们充满期待，对这次峰会寄予厚望。希望杭州峰会能够为世界经济开出一剂标本兼治、综合施策的‘药方’，让世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。”习近平称。

他表示，二十国集团成员应该结合本国实际，采取更加全面的宏观经济政策，统筹兼顾财政、货币、结构性改革政策，努力扩大全球总需求，全面改善供给质量，巩固经济增长基础。应该继续加强政策协调，减少负面外溢效应。

而在创新增长方面，习近平指出，二十国集团应该调整政策思路，做到短期政策和中长期政策并重，需求侧管理和供给侧改革并重。今年，G20已经就《二十国集团创新增长蓝图》达成共识，一致决定通过创新、结构性改革、新工业革命、数字经济等新方式，为世界经济开辟新道路。

在完善全球经济治理方便，他建议二十国集团应该不断完善国际货币金融体系，优化国际金融机构治理结构，充分发挥国际货币基金组织特别提款权作用。应该完善全球金融安全网，加强在金融监管、国际税收、反腐败领域合作，提高世界经济抗风险能力。

他并表示，二十国集团应该建设开放型世界经济，继续推动贸易和投资自由化便利化。应该恪守不采取新的保护主义措施的承诺，加强投资政策协调合作，采取切实行动促进贸易增长。同时，发挥基础设施互联互通的辐射效应和带动作用，帮助发展中国家和中小企业深入参与全球价值链，推动全球经济进一步开放、交流、融合。

他亦指出，二十国集团应该落实2030年可持续发展议程，促进包容性发展。

“我们把发展置于二十国集团议程的突出位置，共同制定落实2030年可持续发展议程行动计划。同时，我们还将通过支持非洲和最不发达国家工业化、提高能源可及性、发展普惠金融、鼓励青年创业等方式，减少全球发展不平等和不平衡，使各国人民共享世界经济增长成果。”习近平称。

习近平周六在二十国集团工商峰会开幕式上称，针对全球经济增长低迷出现的突出问题，中国将通过宏观经济政策协调放大正面外溢效应，减少负面外部影响，同时倡导交流互鉴，解决制度、政策、标准不对称问题。

2016年G20领导人峰会于9月4日在浙江杭州开幕，至9月5日。（完）